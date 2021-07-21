2021年上半年最受歡迎女優是誰？還在看三上悠亞？你已經落伍了！最近有網站引述了日本最大的成人影片銷售網站，上半年的排行榜，一向是大熱的三上悠亞只得第三！第二位是巨乳妹系新人！



排行榜由日本成人網站FANZA公佈，由於排行是以作品的累積銷售計算，可以說是fans們真金白銀地「投票」。令人意外的是，第二位是今年黑馬新人，而傳說級女優安齋拉拉只得第十四，實在令人非常意外。排行榜常勝軍三上悠亞只得第三，對手高橋聖子勉強守住第十位，當真長江後浪推前浪。而今次的榜首，更是那位傳說中的妹系女優。

鄰家女孩感滿滿的女傻二階堂夢，拿下了第五位，嬴過三上悠亞及高橋聖子。

名單的第20位是波多野結衣，她今年2月因為面癱無法眨左眼，而要停工，不過基本人氣仍在，意味著她只以一個多月的銷量，就已經擠身入前20位。第19位是相沢みなみ（相澤南），公認的AV界灰姑娘，事業一路坎坷，加上被好友出賣人氣墊底，卻憑自己努力，翻身成黑馬影后，至今仍為人津津樂道。

👇👇👇按圖看2021上半年女優TOP 20👇👇👇

+ 17

同場加映：AV界第一才女紗倉真菜 執筆小說震撼文壇 由被鄙視到踏上紅地毯

由汽車專欄小作者，一步一步成為暢銷書作家，作品更被改編成電影，參加東京影展...聽上去是否很像一個文人的故事？如果我告訴你，故事的主人翁，同時是AV界史無前例的三冠王，在業內呼風喚雨的頂級女優，你又會否覺得意外？她的名字，叫紗倉真菜。

她是大眾公認的AV第一才女，AV女優的身份，令她不時要承受外界的異樣目光和冷言冷語，如果要涉足其他界別，更是難上加難。紗倉真菜努力開拓自己的文學事業，由被鄙視到大眾刮目相看，成為暢旺書作家，更被邀請至大學當講師，到底她經歷了甚麼？

👇👇👇按圖看紗倉真菜12個經歷👇👇👇

+ 21

同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

👇👇👇按圖看12件相澤南往事👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈