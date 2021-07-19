日本著名動畫導演細田守，與新海誠都被譽為是大師宮崎駿的接班人。細田守的新作《龍與雀斑的公主》7月15日在康城影展首映，看畢電影的觀眾站起來拍手支持長達14分鐘。他在節目接受訪問時談及自己的職業生涯，提到年輕時曾到吉卜力工作室面試被拒，更收到來自偶像宮崎駿的親筆信，不過他因為落選而生氣，更將信丟到房間一角。



細田守新作《龍與雀斑的公主》獲得好評。（節目截圖）

日本節目《1億人の大質問!?笑ってコラえて! 》近日播出細田守的專訪片段。訪問中他除了提及自己志願當動畫導演的契機外，亦透露了與偶像宮崎駿的淵源，及當年擔任吉卜力動畫《哈爾移動城堡》導演卻被換走一事背後的心酸原因。

細田守1967年在富山縣出生。（節目截圖）

細田守1967年在富山縣出生，小時候他是個不太會與人溝通的小孩，閒時喜歡避起來畫畫，所以造就了他的藝術才能。在小六時，他已經能畫出超細緻的插畫背景。而令他決心要做動畫相關工作的是動畫雜誌《Animage》的一篇載有宮崎駿的報導。

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同場加映︰網民力撐25個日文漢字霸氣勝中文 神隱VS失蹤、咩叫「帝王切開」

大家都知道日文是來自於中文，所以去日本旅行就算不懂日文，都可以從日本的漢字猜到大概意思。有連登網民分享大量比中文字更有型的日文漢字，有些光看漢字甚至猜不出其真實意思。以下這25個，你覺得中文還是日文更有型呢？

現時日本人仍然注重漢字學習，不過經過多年的流傳下來，不少日文漢字已經演變成與中文完全不同的意思，甚至衍生了許多日本獨有的漢字。近日連登網民「望乜X嘢呀」發帖「一人一個日文漢字仲型過中文既例子」，討論有甚麼漢字看上去比中文更有氣勢，大量網民接力留言。例如「一方通行」、「天地無用」、「帝王切開」這些看上去超霸氣的漢字，你知道真正意思是甚麼嗎？

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同場加映︰12個日本明星亂入動畫 櫻井翔上《柯南》、小栗旬不只上《銀魂》

陪伴90後成長的國民動漫《名偵探柯南》踏入25週年，近日超人氣偶像《嵐》櫻井翔竟化為成為《柯南》的角色，令粉絲超驚喜！回顧以往，其實不少以生活為題材的動漫作品都會將人氣藝人畫進劇情中。大家熟悉的福山雅治、小栗旬，都有出現過在動漫裡。

日本電視台推出《柯南》與音樂節目《The Music Day》的聯乘企劃，主持櫻井翔在節目途中突然搖身一變，成為《柯南》中的角色，更與主角一行人對話。這個有趣的「亂入」引起網民的熱烈討論，除了覺得「有趣」、「意想不到」之外，亦有不少人留言指他「變成動漫角色都咁靚仔」。

【2】小栗旬，出現在《多啦A夢》。

【2】小栗旬的髮型時長時短，但長髮更具他的標誌性。

除了櫻井翔，其實不少明星都作為特別角色，出現在動漫中。他們會變成該畫風的人物登場，作者捕捉他們的特徵畫得特別有神髓。例如小栗旬，曾經出現在《多啦A夢》中，飾演小夫很喜歡的人氣偶演員「甘栗旬」。一頭長髮頗為相似，而且也畫出了小栗旬在真實生活中的親切笑容。以下還有另外10位出現在動漫的明星，你認得他們嗎？

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