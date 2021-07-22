《麻辣教師GTO》、《龍櫻》、《女王的教室》等，我們可以從不少經典日劇中認識到日本人的各種「震撼教育」。最近又有一間小學對學生施行震撼教育法，老師讓同學們合力照顧幾條比目魚，8個月後再投票決定是否吃掉牠們。結果投「要吃」的人數較多，同學們都含淚告別幾條愛魚。



（FNN News）

日本新聞媒體FNN News報導，靜岡縣濱松市的一間小學為學生制定了一堂震撼教育課。校方給了同學幾條比目魚，叫他們當自己是魚的爸爸媽媽般去照顧。比目魚們長大了，同學便需要投票決定，是否要將自己親手養大的魚吃掉。

（FNN News）

校方將載著魚的盆子遞給同學們，著他們好好照顧這些魚。這堂課的目的，是讓同學透過親手養育生物體會生命的可貴，並要對這些為人類供給營養而被吃掉的動物懷著感恩。學生們到最後雖然投票決定要吃掉愛魚，但他們每個都從中有著不同的深刻體會，大家都含著淚吃掉了那些親手養育的生命。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看學生們的養育全過程👇🏻👇🏻👇🏻

+ 30

同場加映︰日男賣超像真人臉面具戴上後極詭異 4萬円招募人樣得一種人合格

不少人相信世界上存在著另一個自己，其實這件事並不難，只要你戴上用自己的臉製成的面具，就會發現世界上有很多個你。就像日本男子大川原脩平，他以3D打印技術將自己的臉印制成超逼真的面具售賣。為了徵集更多人樣，他曾在網上公開招募並吸引過百人應徵，不過最後只有一類人能合格。

（節目截圖）

節目《激レアさん連れてきた》邀請了專營面具店的大川原脩平受訪。他戴著按自己樣子印制的面具登場，主持們有一刻信以為真，之後看出是超逼真的人臉面具之後被嚇窒。節目組亦向每個主持嘉賓派發了一個「大川原脩平款」的面具讓他們試戴，結果每個人戴上之後都超級逼真，有如本人一樣，不過不會動的五官讓他們看上去超詭異。

大川原脩平以前與「面具」可說是完全扯不上關係，他原本是個現代舞蹈家，會做演出、編舞、演技指導等工作。後來在工作中，他接觸到一種戴著面具訓練演技的方法，並遇上一位面具設計家。為了讓這些藝術工作者的作品得到更多人支持，也為了讓一些會戴面具練習的舞蹈者、演員等可以買到需要的道具，他決定開設網上商店賣面具。其後大川原脩平在網上招募可以讓他製作成面具的人臉，在近百位應徵者中選出一位。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看合格應徵者的臉👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰細田守曾去吉卜力見工被拒 收宮崎駿親筆信改變一生︰收到時好嬲

日本著名動畫導演細田守，與新海誠都被譽為是大師宮崎駿的接班人。細田守的新作《龍與雀斑的公主》7月15日在康城影展首映，看畢電影的觀眾站起來拍手支持長達14分鐘。他在節目接受訪問時談及自己的職業生涯，提到年輕時曾到吉卜力工作室面試被拒，更收到來自偶像宮崎駿的親筆信，不過他因為落選而生氣，更將信丟到房間一角。



日本節目《1億人の大質問!?笑ってコラえて! 》近日播出細田守的專訪片段。訪問中他除了提及自己志願當動畫導演的契機外，亦透露了與偶像宮崎駿的淵源，及當年擔任吉卜力動畫《哈爾移動城堡》導演卻被換走一事背後的心酸原因。

細田守1967年在富山縣出生。（節目截圖）

細田守1967年在富山縣出生，小時候他是個不太會與人溝通的小孩，閒時喜歡避起來畫畫，所以造就了他的藝術才能。在小六時，他已經能畫出超細緻的插畫背景。而令他決心要做動畫相關工作的是動畫雜誌《Animage》的一篇載有宮崎駿的報導。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看細田守的奮鬥故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

點擊看全文︰細田守曾去吉卜力見工被拒 收宮崎駿親筆信改變一生︰收到時好嬲

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥