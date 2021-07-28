【東京奧運/日本奧運2020/韓國/日韓/足球】東京奧運賽事正在進行得如火如荼。眾所周知，日本和韓國的關係一向不太友好。不過，在奧運場上，就發生了一件令兩地網民都十分感動的事。在7月22日，韓國與紐西蘭進行男子足球小組賽期間，就有一班日本小學生於球場上替韓國隊打氣。他們拿持印有韓國國旗的扇子，還於扇上以韓文寫上加油字句，可愛的模樣受到兩地網民大讚「要融化了」。



韓國與紐西蘭於7月22日日本時間下午5時進行男子足琳小組賽。根據韓媒《朝鮮日報》報道，當時場內有1100名日本的中、小學生到場觀賞賽事，其中約100名來自茨城鹿嶋豊鄉小學的6年級生，就手持印有韓國國旗的扇子，替韓國隊應援。

日本小學生替韓國隊打氣／YONHAP NEWS圖片

在攝氏29度、濕度70%、體感溫度比實際溫度更高的情況下，這班戴著白色、紅色、黃色帽子的小學生，雖然「大汗疊細汗」，但仍以韓國傳統打氣形式大喊「大！韓民國！👏👏👏👏👏」，為韓國隊落力打氣。

有韓媒事後訪問了這班小學生，有人表示「因為韓國的朋友們不能直接來到競技場地替選手打氣，所以我覺得我要更努力地替他們為韓國隊打氣」。不少韓國網民看到之後，都表示十分感動，「太可愛了」、「這班小學生真友善」、「他們的老師把他們教得很好，知道甚麼是體育精神」。

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