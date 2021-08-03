大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。



升學及搵工均處處碰釘令網民相當沮喪，（《未生》劇照）

近日有網民於討論區發文指自己當初因忠於自己興趣而選擇入讀心理學，更有做心理學家或輔導員的宏願。可惜畢業後因成績不足以升讀臨床心理碩士學位，於是打算投入職場，結果卻遭HR（人事部）質疑他無相關學科和工作經驗，或是認為他「屈就」、怕他做不長時間。處處碰釘令他相當沮喪，於是有感而發……

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

+ 10

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：15句老師Mean爆學生語錄

作為教師要為人師表，一言一行都應謹慎，當學生們的好榜樣。但老師都是一般人，總會有「失手」的時候，隨時一個衝動便將刻薄、甚至達18禁的真心話說出口，結果成為了不少學生的童年陰影！近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO，問及最難忘的老師說話，引來各方回憶，當中不乏老師「Mean爆」語錄，不止批評學生的成續、或批評外貌、甚至是詛咒！

👇👇👇點圖睇老師Mean起上嚟可以有幾勁！👇👇👇

+ 16

同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

+ 2

點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事