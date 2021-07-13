近日溫度最高達35度，天文台也發出酷熱天氣警告，就算不是大汗人士，在街上逗留多一陣子都會汗流浹背。使用止汗劑或體香劑止汗兼辟味卻不見效用？先別怪罪於止汗劑！消費者委員會（消委會）早前除了測試市面上11款止汗產品外，亦綜合了皮膚專科醫生意見，教大家正確使用止汗產品及發揮產品功效的最佳時機！不想再「大汗疊細汗」就要好好參考！



流大汗好易釀成尷尬情況！（網上圖片）

消委會於第536期《選擇》月刊中，公布了測試市面上11款止汗劑及體香劑的檢測結果。不過大家了解各產品效能之前，又是否知道止汗劑及體香劑的分別？兩者的成分以至成效都大有不同，幫自己揀啱才算有用！

👇👇👇先分清止汗劑、體香劑有咩分別！👇👇👇

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而當你選定了合適的產品，就要好好了解怎樣用才能發揮最大功效。以為出街前使用止汗劑是平常不過的事？那你就大錯特錯了！

👇👇👇咁究竟咩時候用先最止到汗？👇👇👇

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11款測試產品當中，消委會分別以止汗效能、除味效能、紡織品殘留表現、用家意見、包裝環保表現及標籤資料6大方面作評分。記者為大家整理出當中整體總評分達4分或以上的產品。

👇👇👇點圖睇4款高評分止汗劑＆止汗貼士👇👇👇

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如欲獲取全部資訊或收看其它消委報告，可瀏覽消委會網上《選擇》月刊。

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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同場加映：何謂成功登記消費券？

政府5000元消費券計劃開始接受登記近一星期，相信不少登記市民已陸續收到短訊。不過別以為收到短訊便等於完成或成功登記！只因各種申請方式程序略有不同，加上近日有市民收到「抽查短訊」，被指需接受「在港居住」抽查。究竟何謂真正成功登記？成功登記又該收到多少個訊息？下文一一為大家解答清楚！

不論使用電子（有或沒有智方便）或書面登記，最後均會收到短訊通知作為成功登記的參考。但由於各種登記方式的程序略有不同，登記人士收到的短訊數量亦會有所不同。《開罐 Opener》為大家整合出4大類登記人士，成功申請消費券所需收到的短訊數量。

🔻🔻🔻點圖睇各類申請人士何謂成功登記消費券🔻🔻🔻

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書面或被抽中要抽請的登記人士又應該收幾多個SMS？點擊全文睇清楚：消費券你真的成功登記了嗎？收到多少個短訊？各類申請一文看清