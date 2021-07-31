東京奧運開展賽事已有一星期，相信大家觀看賽事的同時，亦從中留意到不少高顏值的選手運動員吧！社交平台9GAG近日公布東奧17大迷人男性運動員排行榜，為大家整合出今屆不應錯過的男神們！想知你的心水男神排第幾？即睇下文！



相信以上兩位型男大家都有印象！（IG@seungwon_jeong、 arthurnory）

巴西吳彥祖只排第9

有巴西體操選手有「體操界吳彥祖」稱號的巴西體操選手 馬里亞諾（Arthur Nory）都入圍排第九，一對電眼和甜美笑容還是跟我們香港男神有得揮！加上運動員辛苦訓練所得的滿身肌肉，榜絕對實至名歸！

另外今年大熱、來自韓國的足球選手鄭勝元當然亦有上榜！那他排第幾？

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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點擊睇全文：東京奧運｜13歲西矢椛破紀錄奪金！6位型爆街式滑板奪牌選手起底

同場加映：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值

香港劍擊隊男子花劍代表張家朗早前歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！

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仲有另位幾位高顏值選手！點擊全文睇：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值 有個混血劍擊花美男