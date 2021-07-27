【張家朗／東京奧運／香港劍擊隊】香港劍擊隊男子花劍代表張家朗日前（26日）歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！



眾多成員中，金牌得主張家朗以外，相信另一為人所知的運動員則是「微笑劍后」江旻憓！（資料圖片）

【1】「微笑劍后」江旻憓

張家朗以外，今屆劍擊隊另一焦點，必數「微笑劍后」江旻憓。雖然沒有奪得獎牌，但打入八強依然創下港隊佳績。江旻憓高挑身形當然冇得輸，私下生活亦多以半素顏示人，但顏值依然相當高！不少網民均大讚「又Pure又True」！

（Instagram@vmwkong）

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同場加映：東京奧運｜6位型爆街式滑板奪牌選手起底

今屆東京奧運首次增設的滑板項目分別有街頭和公園的男女子賽事，其中街式滑板賽事已於今天（7月26日）圓滿結束。來自日本的22歲「滑板王子」堀米雄斗和去年才小學畢業的13歲日本小妹妹西矢椛，在總共80位滑板選手中脫穎而出，贏得此項目歷史上首面金牌。其中女子賽事戰況激烈，頭三名的得獎者居然全部都是中學生，更有位巴西小蘿莉被封為「滑板小仙女」！

這個新項目的選手全部充滿個性，帶著耳機隨著節奏在賽場自由擺動的姿勢都讓人眼前一亮，《Opener 開罐》帶大家認識奧運街頭滑板賽的6位獎牌得主，當中不乏俊男美女！例如冠軍西矢椛！

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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