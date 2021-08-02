【東京奧運2020／奧組委／義工】日前有日本媒體揭發以「環保」為主題概念的東京奧運會，居然在開幕儀式和比賽期間丟棄大量為工作人員準備的食物，數量高達4000多份，當中大部分是還未到期的便當。奧組委於7月28日承認事實並在新聞發佈會道歉，但事件居然有進一步發展，22歲大學生奧運義工突然「亂入」會場，聲稱「大家根本吃不飽」，要求奧組委將計劃要丟棄的便當分給他們！



東京奧運會的「浪費食物風波」還未平復，早前奧組委承認因為估算錯誤，於開幕儀式訂購了超過1萬份便當給義工和工作人員，最後居然有4000份便當剩下。雖然食物包裝完整而且還未過期，但大會決定全數丟棄，引起爭議。

正當大家都以為便當數量過剩，義工應該「豐衣足食」，不需要擔心食物供應問題，但一名22歲男大學生義工卻於7月31日闖入奧組委記者會，在眾多媒體的鏡頭下道出義工飲食供應的真實情況。根據日本新聞媒體《中日SPORT》報道，這位大學生在奧運媒體中心附近做義工，他表示大會分發的食物份量非常少，每天只有腐皮壽司、沙律、朱古力麵包等輕食作午餐，完全不足以補充能量，他向大會要求：「如果要丟棄便當，倒不如給我們吃！」

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同場加映：東京奧運｜伊藤美誠洗腦式教育曝光 母親每晚床邊催眠「贏中國」

日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於7月29日贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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