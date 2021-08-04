東京奧運尚有幾天就完結，不少關鍵比賽已經塵埃落定，作為東道主的日本，雖然在獎牌榜上表現不錯，不過亦有不少項目，如網球、羽毛球、田徑等，都大熱倒灶。有網民發現，東京奧運的開幕式，似乎是一個魔咒，因為有份出席的運動員，在今屆都似乎冇運行。



網球大滿貫得主大坂直美、羽毛球世界排名第一桃田賢斗，是今屆的獎牌大熱，更是奪金希望。不過今年成績卻強差人意，原來他們都有一個共通點，就都有在開幕式露面，擔任要職，大坂直美負責點聖火，而桃田賢斗則持奧運旗入場，除了他們之後，今年日本的持旗手、代表團隊長等，成績都令人失望，被網民稱為「開幕式魔咒」。

負責點聖火的大坂直美，在女單16強上步。（Getty Images）

大坂直美一如外界所料，在東奧開幕式中，負責最後一棒及點聖火。作為網球大滿貫得主，本是奪金大熱，卻在女單16強，以1比6、4比6不敵世界排名42的捷克非種子女將禾祖奧蘇娃（MarketaVondrousova），意外落馬...

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同場加映：東京奧運開幕首週10大名場面 張家朗奪金、伍家朗是港人永遠的痛

還記得張家朗奪金一刻的激動之情嗎？奧運開始了一星期，已經出現了很多振奮人心的故事，同樣也有不少罕見的有趣場面，更少不了奇人異事和膠事。大家還記得開幕時騰訊搞的大烏龍嗎？切掉台灣入場時不小心連中國的入場也錯過了，在名場面集合中可說是「先聲奪人」。《開罐》為大家整理了開幕至今的10個名場面，一起來看看吧。

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同場加映：東京奧運｜6個異國美女選手大檢閱 哈薩克持旗手最仙氣

奧運開幕，不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

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