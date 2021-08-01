東京奧運舉行得如火如荼，一眾選手在賽場上盡力競技，在場外，原來有不少日本寫真女星都是隱世運動高手，有人100米跑出12秒8，有人棒球投球速度達103公里，想不到甜美臉蛋、魔鬼身材背後，一個二個都是體育好手。



說起朝比奈彩你會想起甚麼？是她的九頭身完美體態？還是她在《今際之國》的三點式吸睛演出？說起片山萌美，又會否只知道，她是在《小偷家族》只出現了三幕，但演技已備受肯定的演員？原來她曾經是運動校隊的隊長！

片山萌美是在《小偷家族》只出現了三幕，但演技已備受肯定。

片山萌美1990年出生，擁有一雙完美比例的美腿，身高 170 cm，2012年參加日本小姐選舉，獲得「自然小姐」稱號，更以傲人的G CUP上圍，被日本媒體封為「最強美胸」。你猜得到她擅長哪種運動嗎？

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同場加映：東京奧運｜6個異國美女選手大檢閱 哈薩克持旗手最仙氣

奧運開幕幾日，尚有大量比賽仍未上演，不過已經不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

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同場加映：2021上半年最受歡迎AV女優排名 妹系新人霸榜、三上悠亞只得第三

2021年上半年最受歡迎女優是誰？還在看三上悠亞？你已經落伍了！最近有網站引述了日本最大的成人影片銷售網站，上半年的排行榜，一向是大熱的三上悠亞只得第三！第二位是巨乳妹系新人！

排行榜由日本成人網站FANZA公佈，由於排行是以作品的累積銷售計算，可以說是fans們真金白銀地「投票」。令人意外的是，第二位是今年黑馬新人，而傳說級女優安齋拉拉只得第十四，實在令人非常意外。排行榜常勝軍三上悠亞只得第三，對手高橋聖子勉強守住第十位，當真長江後浪推前浪。而今次的榜首，更是那位傳說中的妹系女優。

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