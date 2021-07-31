東京奧運開幕一週，不少項目已經塵埃落定，有人歡喜有人愁，也出現了不少令人印象深刻的名場面。除了場內運動員之外，場外也發生了不少烏龍事件，成為觀眾熱烈討論的話題。



還記得張家朗奪金一刻的激動之情嗎？奧運開始了一星期，已經出現了很多振奮人心的故事，同樣也有不少罕見的有趣場面，更少不了奇人異事和膠事。大家還記得開幕時騰訊搞的大烏龍嗎？切掉台灣入場時不小心連中國的入場也錯過了，在名場面集合中可說是「先聲奪人」。《開罐》為大家整理了開幕至今的10個名場面，一起來看看吧。

張家朗奪金絕芍是今屆名場面之一。（高詩琦攝）

👇👇👇按圖看奧運首週10個名場面👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜6個異國美女選手大檢閱 哈薩克持旗手最仙氣

奧運開幕幾日，尚有大量比賽仍未上演，不過已經不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

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同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

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