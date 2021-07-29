【東京奧運/陳約臨/張家朗/花劍/金牌】香港劍擊運動員張家朗奪金後，在接受香港媒體採訪時，代表無綫TVB採訪東奧的陳約臨在鏡頭前一連串花癡行為，包括打斷受訪者說話，更即場「表白」。事件傳到台灣，台灣4大媒體都有報導，亦引起台灣網民議論。



陳約臨在訪問過程中不斷向張家朗表白，「我好鍾意你啊，點算」，更指要改口叫他「金家朗」，場面十分尷尬；途中更多次打斷張家朗說話，令大量觀眾不滿，直指其採訪言行非常不專業。她的迷妹行為被網民瘋狂鬧爆之後，陳約臨在IG貼上手寫信道歉，不過事件已引起台灣媒體關注報導，更有台灣網民直言陳約臨應該好好控制自己。

陳約臨在訪問過程中不斷向張家朗表白，場面十分尷尬。

台灣的東森新聞、中時新聞網、聯合新聞網，以及自由時報，日前都有報導事件，引起台灣網民議論紛紛，指陳約臨竹失記者水準，連東森的小編都忍不住留言：「看得出選手當下的表情很尷尬啊...」

👇👇👇按圖看台灣4大媒體如何報導事件及網民回應👇👇👇

+ 14

同場加映：訪張家朗陳約臨被批迷妹上身 96年李麗珊奪金記者3條問題顯專業

面對網民抨擊，陳約臨回應傳媒時指「唔覺得我問嘅問題唔專業」，又指2017年已是體育節目主持，又指因為想「細膩啲」所以堅持會「問佢食過咩食物嚟保持體力」。對比1996年美國亞特蘭大奧運李麗珊奪金時，第一個採訪李麗珊得獎感言的是ATV亞洲電視的顧紀筠，只是問了3個問題！

👇👇👇點擊看96年李麗珊奪金 記者僅問3句顯專業👇👇👇

同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

👇👇👇按圖看光明卡預言👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈