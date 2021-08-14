雖然疫情趨緩，相信許多人還是不太敢外出活動，待在家中有許多的韓國綜藝也相當的好看及療癒。在看完東京奧運比賽後，不妨也來看看小編接下來介紹的這幾部綜藝，保證大家整天宅在家也不無聊，快跟著小編的腳步看下去吧！
1.《大逃出4》
首先介紹的這部綜藝由韓國 tvN 推出，以密室逃脫為題材的綜藝節目，固定的成員有姜虎東、金鐘旼、金東炫、Super Junior 神童、柳炳宰和 Block B P.O 等人，不僅製作用心就連製作費都屢創新高，成為韓國綜藝的熱門話題外，更是許多喜歡密室逃脫的網友們許願，希望能持續放送的綜藝節目之一。
終於在今年下半年初盼來了《大逃出》第四季的播出，不但沒讓網友們失望，反而帶來更多意想不到的驚喜，還特地前往韓劇《阿斯達年代記》的拍攝場景進行拍攝，並延續第三季的故事向下延伸，從中就能感受出製作組花費了不少的心力，就是為了能夠給大家更好的故事感，製作人鄭中淵更在記者會上表示，這季的製作費比上季更高，可見電視台對這檔綜藝的器重外，首集在韓國播出後也獲得同時段的收視冠軍，可見該綜藝在韓國的歡迎程度，如過是平時喜歡玩密室逃脫的人，說不定看了之後還可以學到一些逃脫技巧呢！
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以上就是小編整理出來的綜藝了，也是近期小編相當喜歡的綜藝節目，跟大家推薦希望大家喜歡，防疫當前大家還是要乖乖在家，千萬不要到處跑唷！
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