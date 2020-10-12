Jessi上劉在錫節目坦認整容難回頭　爽直個性孖李孝利組團翻紅

南韓女歌手Jessi近來躍升為女神代表，更成為綜藝節目寵兒。她個性嗆辣，不諱言曾整容、隆胸，日前她上《認識的哥哥》節目，提到最近和劉在錫合作，被劉在錫找到控制住她的方法，令失控的她可以一秒收聲。

31歲的Jessi過往氣質清純，曾是SM娛樂的練習生，有機會成為少女時代或其他女團出道。但她覺得公司音樂發展方向和自己理念不符，於是離開後努力成為饒舌歌手。近期她憑新歌《NUNU NANA》翻紅，加上在綜藝節目《玩什麼好呢？》表現搶眼，成為「另類偶像」。

按圖睇Jessi整容前照片：

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因為在美國長大，Jessi在節目中時常有話直說，甚至提到一開始整容是迫於公司方的遊說。她以為割了雙眼皮可以讓眼神柔和：「結果變得更兇，現在沒有人敢跟我說話了。」她後來陸續改造了鼻子、嘴唇，把東方臉龐換成歐美風，包括身材也是前凸後翹的西方體態。

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她在《玩什麼好呢？》與李孝利、嚴正化、華莎組成姐姐女團「退貨遠征隊」，由劉在錫擔任製作人。因為沒有偶像包袱，幾名熟女話題常常歪樓，從男人到婚姻都能搬出來討論。她們雖然都是女神，卻還是對自己的外表不滿意，李孝利感嘆以前脫光後很有自信，現在脫了卻要遮起來。Jessi早就大方承認整過胸部，馬上自我推薦：「我現在對自己很滿意，姐姐我稍後給你看一下。」嚇到李孝利當場拒絕。

Jessie在《認識的哥哥》上大跳其熱爆新曲《NUNU NANA》！▼▼▼

而劉在錫為了駕馭Jessi這匹脫韁野馬，發現只要他誇張喊出「Come on Jessi」，Jessi就會立刻收斂，劉在錫也因此被Jessi視為「大韓民國第一個找到方法讓我收聲的人」。她大讚劉在錫真的很聰明，但在面對和劉在錫齊名的姜虎東，Jessi在《認識的哥哥》中卻完全唔畀面，不僅講錯姜虎東主持「兩天一夜」，還質疑玩遊戲時的姜虎東搬弄是非，兩人唇槍舌戰中火花四射，成功為節目製造話題。

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