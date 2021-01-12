《屍殺列車》鄭裕美原來是美人？數據分析10大韓國「第二眼美女」

韓國演藝圈不乏亮麗外表的明星，不過也有許多「第二眼美女」，靠著自己獨特的魅力，在觀眾心中留下深刻印象。第二眼美女，顧名思義，就是第一眼並不覺得她們的長相最令人驚艷，但越看越感受到她們的迷人與耐看，顛覆傳統審美觀。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，近一年間網友最常討論的韓國第二眼美女有誰，從她們身上也看到，原來「美」並不是只有一種樣貌。

NO. 10 田美都

許多人對田美都的印象，就是在韓劇《機智醫生生活》裡帶著圓框眼鏡、畫著淡妝的角色蔡頌和，雖然田美都外貌並不是那種驚艷的美，但微微一笑的她，總能營造出鄰家女孩的溫柔氛圍，讓網友直呼「有種知性美」、「笑起來甜甜的」。音樂劇演員出身的她，靠著這樣氣質的形象與精湛的演技，深深走進觀眾的心中。

+ 5 + 5 + 5

NO. 9 朴素丹

看過韓國電影《上流寄生族》的人，一定都對片中的「Jessica老師」印象深刻。朴素丹自出道以來，就常被誤認成另一位單眼皮演員金高銀，不過朴素丹大大的耳朵，讓她多了一分古靈精怪的氣息，加上她總以簡約俐落的穿著出現在大眾面前，因此給人一種又帥氣又可愛的感覺，吸引粉絲表示「耐看型，不整也可以好看」。朴素丹近期因主演《青春紀錄》 ，再度掀起不少話題。

+ 20 + 20 + 20

NO. 8 鄭有美

鄭有美曾與人氣演員孔劉三度合作演出《屍殺列車》、《無聲吶喊》、《82年生的金智英》，其中，《82年生的金智英》因探討韓國性別平權議題，造成不少爭議，鄭裕美因堅持出演而遭受謾罵，至今仍令粉絲相當心疼。鄭裕美總是以素淨的形象出現在鏡頭前，臉上不會有太多的妝，營造出一股清新脫俗的美，讓網友稱讚「很自然不做作」、「整個很有靈氣」。

+ 10 + 10 + 10

NO. 7 裴斗娜

裴斗娜擁有一雙細長的眼睛，由於她時常以素顏出鏡，不笑的時候看起來還有一股厭世的氣場，曾被網友認為外貌不夠出色，但她憑著強烈的個人風格，讓不少死忠粉絲表示「美得有特色」、「越看越順眼」，而她也靠實力派演技橫掃數座國際大獎，至今已是國際級巨星。最近則因演出《秘密森林2》增加了不少話題。

+ 25 + 25 + 25

NO. 6孔孝真

擁有「戲劇女王」稱號的孔孝真，剛出道時曾因外貌不符合大眾審美而飽受批評，不過她靠著演技實力逐漸贏得觀眾青睞，甚至還讓粉絲為她取了一個親暱的稱號「孔可愛」。時常會有網友詢問「孔孝真的魅力在哪？」，引起熱烈討論，許多網友都說「單看照片不正，看完她演戲，就覺得超正」、「超耐看，而且很時尚」。

+ 6 + 6 + 6

NO. 5 瑟琪（Seulgi）

Red Velvet成員瑟琪因為頂著「SM娛樂唯一單眼皮的人」稱號出道，時常被批評長相不夠漂亮，還曾自曝有割雙眼皮的念頭，不過許多網友反而認為「瑟琪這樣才特別」，「超喜歡瑟琪的單眼皮，單得很可愛」、「別割啊，又不是眼睛大就一定美」，加上有別於台上帥氣俐落的姿態，私下的瑟琪常展現可愛呆萌的一面，反差魅力讓粉絲為她取了一個「熊瑟琪」的綽號。

+ 23 + 23 + 23

NO. 4 金高銀

以「鬼怪新娘」打響知名度的金高銀，靠著單眼皮令許多人印象深刻，她笑起來有種甜甜的魅力，清純可愛的小狗眼睛，讓她由內而外散發著溫暖的氣息，網友稱讚她「越看越漂亮，屬耐看型的」、「有種很特別的美感」。金高銀2020年與李敏鎬主演《The King：永遠的君主》，吸引觀眾討論，還有不少網友表示自己是衝著金高銀來看這部劇的，顯見其高人氣。

+ 24 + 24 + 24

NO. 3 金多美

2020年首次演出電視劇《梨泰院CLASS》便一鳴驚人的金多美，雖然她的單眼皮、圓臉不是那種主流的美，但憑著劇中帥氣又可愛的角色「趙以瑞」累積了許多粉絲，在劇裡以微卷BOB頭、誇張的黑金布丁頭造型亮相，沒想到因此掀起一波潮流，「想請設計師幫我剪以瑞的髮型」、「被魔女以瑞圈粉」、「這樣的女一真的帥爆」。

+ 9 + 9 + 9

NO. 2 申惠善

申惠善擁有一雙細長的眼睛，總是以乾淨的淡妝示人，一開始並不會特別對她感到驚艷，但許多網友表示，在看過幾次她演的戲之後就會逐漸對她著迷，「看她演戲就是很舒服」、「第一眼看無感，看久了很美」。2020年其電影作品《翻供》、《盜墓同盟》陸續在台灣上映，近期主演的韓劇《哲仁王后》更是熱播，演技精湛到光憑「表情」就能讓觀眾看到捧腹大笑，實力不容小覷。

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NO. 1 華莎

MAMAMOO成員華莎因為皮膚黝黑、身材豐腴，出道以來多次受到批評，還曾被要求退團，不過她堅持以強烈的個人風格闖出一片天，成為粉絲口中性感又美麗的「黑金女王」。華莎曾在演唱會上霸氣地說：「如果我不符合這個世代的審美標準，那我就要創造新的審美標準。」令網友大讚「非常欣賞她的自信」、「舞台上有自信，身材很棒，讓人移不開視線」。

+ 19 + 19 + 19

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月30日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓國演藝圈第二眼美女』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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