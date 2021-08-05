【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】暑假已過去一半，應屆畢業生若然還未有著落，不妨考慮投考政府工！公務員事務局8月釋出多份公務員及非公務員職位空缺，當中多份要求不高，只需大學學位或以下，但月薪卻可達3萬！



今次空缺中更罕有出現「乞食科救星」，所說的正是康樂及文化事務署聘請的二級助理館長！（資料圖片）

是次整合出的11份政府職位空缺，全部均要求大學學士學位或以下，起薪點最高可達$32,500。而空缺中更罕有出現「乞食科救星」，所說的正是康樂及文化事務署聘請的二級助理館長，月薪$30,235起跳、無需工作經驗及只需大學學士學位，當中要求主修指定學科如人類學、歷史學、博物館學及文化研究。乞食科畢業生們終於有救！加上此職位屬公務員空缺，變相薪金有上調空間，頂薪點可達$55,995。

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🔻🔻🔻點圖睇非公務員職位招聘（效率促進辦公室、民政事務總署、差餉物業估價署及郵政署 ）🔻🔻🔻

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總括而言，除非具備指定專業資格，否則讀「大路」科目的大家不妨多留意「效率促進辦公室 - 市務推廣及公共關係主任」、「差餉物業估價署 - 合約行政助理」及「康樂及文化事務署 - 二級助理館長（歷史）」，薪金三份均達3萬或以上，相對薪金之下入職要求並不算嚴苛，只需大學學位及三年或以下的工作經驗，絕對值得一試！

※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準



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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事