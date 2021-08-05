日本新生代國民歌姬LiSA，與丈夫鈴木達央結婚不到1年半，男方7月底被週刊踢爆偷吃粉絲，更趁LiSA巡演期間，帶粉絲回家。報導出街後，LiSA似乎深受打擊，宣布「暫停演藝活動」，正在進行的巡演亦要中止，令歌迷大感心痛。

今日成了國民歌姬的LiSA，過往人生也非一帆風順，小時候更曾窮得只剩一張被子，粉絲們希望她能捱過今次的打擊，重新站起來。



LiSA因演唱動畫《鬼滅之刃》主題曲全球爆紅，鐵肺高吭的歌聲成為只標誌。在舞台上的活潑表現，以及極穩的歌唱水平，令她有搖滾妖精的外號。爆紅後LiSA接受多個訪問，原來成名背後，充滿痛苦及爭扎，更遇上不少難關，靠著小時候媽媽的一句話，都一一捱過，成就今日堅強的LiSA。

LiSA似乎深受丈夫出軌打擊，宣布「暫停演藝活動」，正在進行的巡演亦要中止。

岐阜縣出身的她，中學時接觸到音樂，自始一發不可收拾，跟友人組成樂隊之後，生出了想前往東京「一決勝負」的念頭。她的決定受到母親的強烈反對，性格強烈的她仍堅持到東京，每天只睡2、3個小時打三份工，住處甚麼家具都沒，只得一張被子...

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同場加映：宇多田光出櫃獲力撐 9個日本歌姬陪著90後長大 有人已喪失聽覺

日本歌姬宇多田光在IG出櫃，直言自己「非二元性別者」，引起哄動之餘，亦獲歌迷力撐。更有網民想起她當年初登Music Station的青澀樣子，感嘆時日太快。這9位陪著我們長大的日本歌姬，你仍在聽她們的歌嗎？

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，不過捲入第三者醜聞形象一落千丈，更一度被封殺，近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？最近更傳出收一億改名拍AV，引起網民熱烈討論。

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