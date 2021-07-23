波多野結衣最近上載了一張合照，是她的生日飯合影，不過網民的焦點卻落在同枱的另外四個人身上。一眾老司機瞬間認出，另外四人都是在AV界中有頭有面，響鐺鐺的大物女優，當中更有已經引退神級女優，令網民大感驚喜。



波多野結衣今年2月在Twitter表示自己面癱，左邊臉不能動，連眼也合不上，所有工作都要暫停，令一眾粉絲大為擔心。她本身是5月生日，不過一直未有大動作。直到幾日前，結衣BB終於貼出了一張生日飯照，以及生日禮物的照片，跟她慶祝生日的人，可是大有來頭。

網民認出同桌另外四人，都是在AV界中有頭有面，響鐺鐺的大物女優。

先讓大家猜一下，不計波多野結衣，當中有三位女優已經引退，一位是以童顏巨乳、引退作100人斬的傳奇女優；一位有著人類最強body之稱，英文好到可以接受外媒訪問；一位是妹系女優、身形嬌小而且跟波多野組過團體，你又認得嗎？

👇👇👇按圖看相中人是誰（由左至右）👇👇👇

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同場加映：AV界第一才女紗倉真菜 執筆小說震撼文壇 由被鄙視到踏上紅地毯

由汽車專欄小作者，一步一步成為暢銷書作家，作品更被改編成電影，參加東京影展...聽上去是否很像一個文人的故事？如果我告訴你，故事的主人翁，同時是AV界史無前例的三冠王，在業內呼風喚雨的頂級女優，你又會否覺得意外？她的名字，叫紗倉真菜。

她是大眾公認的AV第一才女，AV女優的身份，令她不時要承受外界的異樣目光和冷言冷語，如果要涉足其他界別，更是難上加難。紗倉真菜努力開拓自己的文學事業，由被鄙視到大眾刮目相看，成為暢旺書作家，更被邀請至大學當講師，到底她經歷了甚麼？

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同場加映：2021上半年最受歡迎AV女優排名 妹系新人霸榜、三上悠亞只得第三

2021年上半年最受歡迎女優是誰？還在看三上悠亞？你已經落伍了！最近有網站引述了日本最大的成人影片銷售網站，上半年的排行榜，一向是大熱的三上悠亞只得第三！第二位是巨乳妹系新人！

排行榜由日本成人網站FANZA公佈，由於排行是以作品的累積銷售計算，可以說是fans們真金白銀地「投票」。令人意外的是，第二位是今年黑馬新人，而傳說級女優安齋拉拉只得第十四，實在令人非常意外。排行榜常勝軍三上悠亞只得第三，對手高橋聖子勉強守住第十位，當真長江後浪推前浪。而今次的榜首，更是那位傳說中的妹系女優。

👇👇👇按圖看2021上半年女優TOP 20👇👇👇

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