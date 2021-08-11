為了不想同人撞名，不少父母在替子女改名的時候，都會花盡心思，改一個特別的名字。以下這23個韓星的漢語名字，就用了一些連以中文為母語的人都未必懂得唸的字。例如最近在《機智醫生生活》第2季中活躍的男星曹正奭，你又知道「奭」字的廣東話怎麼讀嗎？



【1】曹正奭

曹正奭，韓文名為조정석（CHO JUNG-SEOK），不少人都誤以為他的中文名是「曹正爽」。但看真一點，「奭」字的中間為「百」字，與「爽」字其實不同。而「奭」的廣東話發音，是「色」。所以他的名字應唸為「曹正色」！

曹正奭

【2】金惠奫

金惠奫，韓文名字為김혜윤（KIM HYE-YOON），中文名字早年經常被譯為「金惠允」。「奫」這個字，廣東話可以唸成「淵」或者「溫」，所以她的名字應該唸為「金惠淵」或「金惠溫」。

金惠奫

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