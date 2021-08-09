東京奧運昨天（8月8日）閉幕，由日本主辦的這項世界盛事正式完結，意猶未盡的觀眾都十分期待下一屆在法國巴黎舉行的奧運。法國總統馬克龍在7月底短暫訪問了日本，期間除了與日本首相菅義偉會面外，更安排了與眾多動漫界「大神」見面，如《AKIRA》作者大友克洋。最近更有日媒爆料指，馬克龍原本指名想見的，是兩套大熱作品的作者，到底是誰呢？



（NEWS ポストセブン）

法國總統馬克龍7月23日、24日短暫訪問了日本，與日本首相菅義偉會面，同時又於首相官邸會見了多位知名動漫畫家，包括《AKIRA》作者大友克洋、《妖精的尾巴》作者真島浩及《黑暗靈魂》製作人宮崎英高。

事後馬克龍在自己的Twitter分享見面的短片，還有未能到場的《海賊王》作者尾田榮一郎送上的禮物，吸引大批網民讚好。日本媒體NEWS ポストセブン之後發表報導，指日本外務省（外交部）的相關人士爆料，原來他最想見的是另外兩位知名漫畫家。

馬克龍與大友克洋、真島浩及宮崎英高見面。（Twitter@@denfaminicogame）

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同場右映︰細田守曾去吉卜力見工被拒 收宮崎駿親筆信改變一生︰收到時好嬲

日本節目《1億人の大質問!?笑ってコラえて! 》近日播出細田守的專訪片段。訪問中他除了提及自己志願當動畫導演的契機外，亦透露了與偶像宮崎駿的淵源，及當年擔任吉卜力動畫《哈爾移動城堡》導演卻被換走一事背後的心酸原因。

細田守1967年在富山縣出生。（節目截圖）

細田守1967年在富山縣出生，小時候他是個不太會與人溝通的小孩，閒時喜歡避起來畫畫，所以造就了他的藝術才能。在小六時，他已經能畫出超細緻的插畫背景。而令他決心要做動畫相關工作的是動畫雜誌《Animage》的一篇載有宮崎駿的報導。

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同場加映︰日本萌妹擁女神顏值及爆衫胸肌 衣服一脫驚呆網民︰真人版伊之助

做人千萬不要只看表面，有時候會被別人的外表欺騙。日本有位美女，表面上看似是位可愛萌妹，然而在密實的運動衫掩蓋下是一身超結實肌肉。更因為美麗外表及爆肌身材很似《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助，所以被網民稱為「真人版伊之助」。



（IG@misamisa_0428_fit）

爆肌美女叫櫻井美沙季，今年27歲，是一個健美選手。她擁有甜美外表，平日外出少不了一番精心化妝打扮，不過運動衫底下暗藏一身媲美猛男的超結實肌肉。美沙季原本是一個田徑選手，在高中、專門學校及初職時期都有專攻七項全能運動，她形容當時「田徑是她的生存動力」。然而，她在2019年意外弄傷腳跟腱，受傷入院療養幾個月，她不得不放棄田徑並接觸健美。

她玩健美是因為「朋友推薦，而且自己做運動員的時候也有健身習慣」。最初，她對健美不了解，但總是努力去鍛鍊，每日都去健身操練。幾個月後參加第一次健美比賽，但實力不足落敗，本來想再接再厲卻遇上疫情，一直無法贏得比賽。不過她的美貌受到網民關注，亦受邀請在樂隊マハラージャン 的新曲MV《セーラ☆ムン太郎》中演出而漸漸打起了名氣，一時間增加了不少粉絲。現在她越來越專心在這方面發展，甚至還開了自己的經紀及製作公司，培育演藝人、運動員、模特兒等。今年6月，美沙季宣布結婚，她的丈夫同樣是位健美先生，這對高顏值夫妻令不少網民為之羨慕。

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