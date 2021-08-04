日本每年都會舉辦「銀髮川柳創作大賽」（シルバー川柳），邀請一班長者以自嘲的形式吐槽老年生活，並用日本傳統短詩「川柳」作句，讓他們動動腦筋抗癡呆。雖然日本現時疫情嚴重，但依然無阻這項老人盛事進行，現已開始招募一班精靈老友記參與投稿第21屆的川柳創作。比賽開始前，《Opener開罐》為大家整合了過往20年的入圍作品，精選出其中30句最毒舌爆笑短句。



日本「全国有料老人ホーム協会」（全國收費老人院協會）在每年的敬老日都會舉行「銀髮川柳創作大賽」，今年也不例外。其實「川柳」類似打油詩，字面上的意思「河川柳樹」，是由17個日文音節所組成的三行短詩，第一和第三行只能用五個字，第二行規定使用七個字，因此亦被稱為「五七五」。

雖然這個比賽稱為「銀髮川柳」，但其實參賽者並沒有任何年齡限制，平均參賽年齡為69歲，年紀最大的參賽者有106歲！作品的主題必須圍繞長者社會、老人生活等，評審會選出20個優秀作品，並派發每人1萬日圓獎金。千萬不要低估日本銀髮族的幽默，歷屆的入選佳作都令人嘴角失守、笑中帶淚 👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看30句銀髮川柳👇🏻👇🏻

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同場加映：日本人患「年輕人腦退化症」超過3萬 專家：5大徵狀中兩個算高危

千萬不要以為自己年輕就不會患上認知障礙和腦退化症（前稱為老人癡呆），其實很多日常生活發生的糊塗事，都有可能是大腦給你的警告！最近日本節目《教えて！ニュースライブ 正義のミカタ》介紹治療有關疾病的藥物時，提到認知障礙年輕化，並列出5項事情讓大家初步診斷自己有沒有患上「老人癡呆」的徵兆，原來經常忘記日期都是其中一個症狀？

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

👇👇👇點擊圖片看小山田圭吾的變態欺凌行為和人渣語錄👇👇👇

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