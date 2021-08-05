今年奧運在東京舉辦，日本觀眾士氣高漲，為這個世界盛事在家鄉舉辦感到驕傲。然而興奮並不代表可以做出失禮的事。日本名古屋市長柯村隆之8月4日在記者會上視賀得獎疊球金牌選手後藤希友時，突然用牙咬了後藤選手的金牌一下，引起各界嘩然。其實，東京奧組委已經在早前發文呼籲大家不要咬金牌。



(NHK NEWS)

8月4日，在名古屋出身的日本女子疊球選手後藤希友帶著金牌回到家鄉，與市長河村隆之見面。記者會上，兩人首先握手，後藤希友再將金牌借給市長，讓他親身嚐嚐掛著奧運金牌的滋味。怎料，市長在興奮情緒中突然拿起這面不屬於他的金牌咬了一口，然後擦都沒有擦，在數秒後還給後藤希友。事件引起各界嘩然，不少民眾指責他在疫情嚴重期間完全沒有考慮衛生問題，指他「真噁心」、「感染了怎麼辦」。亦有不少奧運選手群起指責市長，指金牌是選手的所有物，他擅自對別人的東西做了這樣的事是完全不尊重。Twitter上更出現Hashtag「#選手へのリスペクトを」（對選手的尊重），一時間大批網民批評事件。

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事實上，東京奧組委在奧運開幕不久已經在Twitter公開發文，呼籲選手不要咬金牌，因為今屆奧運以「環保」為主題，金牌是用廢棄的電子產品再造而製成的，並不是純金。日本媒體報導了奧運選手們喜歡咬金的原因。

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同場加映︰東京奧運｜接送選手巴士撞車後竟不顧而去 司機一句解釋令人無語

東京奧運開幕至今個多星期，比賽場上運動員精彩表現博得掌聲的同時，賽場背後大會多項安排都引來非議。近日，東京發生兩宗奧運接送巴士車禍，其中一宗司機更加在撞車後沒有停下，不顧而去，事後他說出的解釋也令人無語。

奧運接送巴士示意圖。（網上圖片）

8月1日，日本東京發生兩宗奧運巴士撞車事故。第一宗是發生在東京千代田區高速公路都心環狀線，巴士載著乒乓球選手前往比賽場地途中與一輛貨車發生碰撞，沒有人傷亡。另一宗案件發生在首都高速公路11號，由台場往葛西出入口方向，奧運巴士與一輛貨車及一輛旅行車（Wagon）輕微碰撞，事後奧運巴士竟揚長而去，後來日本媒體報導指涉事司機為事件給出了一句解釋。

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同場加映︰東京奧運｜日本郵局售得獎選手郵票 橋本大輝/伊藤美誠超上鏡

【東京奧運/日本郵政/阿部一二三/阿部詩/橋本大輝/伊藤美誠】日本郵政局7月26日正式發售得獎奧運選手的郵票，發售款式亦隨得獎選手增加而定時更新。不少市民專誠前往特定郵局，購買喜歡的選手郵票。

日本郵局推出多款奧運選手郵票。（MBS NEWS）

日本郵局為已經取得獎牌的奧運選手推出郵票，每款有5張面值84円（約5.69港元）郵票，售價1500円（約107港元），而且款式會隨得獎選手增加而調整，即再有新選手得獎就會增加款式。至7月30日為止，郵局共推出22款郵票，包括近日得獎的橋本大輝、伊藤美誠等。每款郵票在東京中央郵政局限售2000套及其他12個縣的中央郵政局限售500套，亦可於日本郵政官網買到。

奧運郵票吸引不少市民特地前往排隊購買，他們表示在電視看到比賽，選手勝出的時候覺得很感動，所以買郵票回家紀念。亦有長者為家中想買郵票的孫子排隊，或者想送給孩子作為紀念。日本媒體訪問了數位購買者，發現比較受歡迎的是阿部一二三和阿部詩兄妹，因為他們是初次在同日同項目一起奪金的兄妹檔。

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