乃木坂46︱渡邊米麗愛寫真集晒嫩白肌膚　內衣泳裝照透露成熟性感

乃木坂46成員渡辺みり愛即將在8月31日發行的首本個人寫真集搶先看照片公開。



這次是她首次嘗試內衣寫真的模樣。拍攝一開始雖然能感受到她還在摸索的模樣，但隨著攝影進度推進，能夠逐漸看到她平常溫柔自然的表情。寫真集內還挑戰了不同套的內衣拍攝，從令人怦然心動的可愛感覺，到性感的一面，能夠看見渡辺みり愛的多面性。

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這次是她首次拍攝泳裝寫真，以清純形象為粉絲所知的她，這次在北海道的度假泳池中展現了些許的成熟性感模樣。另外，本寫真集不僅有清純、可愛也能看見渡辺成熟又帶有些許性感的一面。

有著連乃木坂46成員們都稱羨的嫩白肌膚，不論是挑戰黑白內衣攝影，還是能凸顯她可愛的攝影等，渡辺作為乃木坂46的最後一本寫真書也令人注目。而除了在北海道攝影外，也前往東京近郊的海邊小屋攝影，以「閒暇時間」的情境設定，展現與北海道篇不同的許多可愛又不失都市感的照片。對於本次能發行寫真書，渡辺也表示「發售了一直以來夢想的寫真集。能夠像這樣告知大家真的感到幸福。雖然至今為止的拍攝都沒有特別去意識到『可愛』或者『小心機』的感覺，但這次努力表現出來了！能夠看見許多我”傲”甚至是”嬌”的模樣。」「抱持著感謝的心情完成了這部作品。」

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】