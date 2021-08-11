生孩子之前一定要好好計劃是否有能力養育，否則容易會造成悲劇。日本近日發生一宗慘劇，17歲哥哥毆打虐待6歲妹妹致死，事後更掩飾真相偽裝成意外，最後被警方揭發拘捕，並親口承認犯案，而原來兩兄妹的身世，也相當悲慘。



（FNN NEWS）

案情指，京都大津市一名17歲的少年指她的6歲妹妹從公園的遊樂設施意外跌落失去意識，向附近居民求救。女童送院後死亡，事後警方發現她身上有多處傷口，懷疑在家中被嚴重虐待，之後拘捕哥哥。事件引起公眾關注，不少人關心兩兄妹的家庭生活及父母去向，事後他們的母親亦有開口回應。雖然哥哥是傷害妹妹致死的人，但網民形容這是一起「倫常慘劇」、「妹妹是受害者，哥哥也是受害者」、「孩子殺死孩子這種事太可悲」，到底是怎樣的生活導致事件發生呢？

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同場加映︰日本震撼教育｜要吃掉養了8個月的魚 小學生當場哭了：很不捨得

《麻辣教師GTO》、《龍櫻》、《女王的教室》等，我們可以從不少經典日劇中認識到日本人的各種「震撼教育」。最近又有一間小學對學生施行震撼教育法，老師讓同學們合力照顧幾條比目魚，8個月後再投票決定是否吃掉牠們。結果投「要吃」的人數較多，同學們都含淚告別幾條愛魚。

日本新聞媒體FNN News報導，靜岡縣濱松市的一間小學為學生制定了一堂震撼教育課。校方給了同學幾條比目魚，叫他們當自己是魚的爸爸媽媽般去照顧。比目魚們長大了，同學便需要投票決定，是否要將自己親手養大的魚吃掉。

（FNN News）

校方將載著魚的盆子遞給同學們，著他們好好照顧這些魚。這堂課的目的，是讓同學透過親手養育生物體會生命的可貴，並要對這些為人類供給營養而被吃掉的動物懷著感恩。學生們到最後雖然投票決定要吃掉愛魚，但他們每個都從中有著不同的深刻體會，大家都含著淚吃掉了那些親手養育的生命。

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同場加映︰誤入電車迷攝影現場遭拍片圍罵 網民倒戈力撐亂入男結果大快人心

日本江之島電鐵是很多鐵道電車迷喜愛的地點之一，因此常常吸引粉絲帶齊裝備去攝影。近日神奈川縣鎌倉市有一個外國男子騎著單車亂入電車迷的攝影現場，他立刻遭十數人圍罵。事件在網上瘋傳，網民力撐亂入男子並沒有錯，並將他的照片瘋狂改圖，使他一夜爆紅，更發現了他的真實身份。

（Twitter@onlyzeiss）

神奈川縣鐮倉市的江之島電車十分有名，因為這鐵路列車路線沿途會經過不少名場景，例如《男兒當入樽》中的電車場景。近日，由1960年代使用至今的經典車輛「江之島電鐵300形305編成」剛完成維修與重新塗裝，並在8月5日晚上測試行駛，不少鐵道電車迷特地組團拍攝列車。怎料，在列車出現一刻，一位騎著單車的外國男子與列車並排出現，亂入了電車迷的畫面。大批人立刻上前截停並圍攻男子，叫他「去死」、「賠錢」等。當時的片段被放上Twitter瘋傳，網民卻力撐男子指他沒有錯，並認為他的身姿很可愛，所以將他的照片惡搞改圖，並查出男子叫Dylan，是附近餐廳的老闆。

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