8月6日東京奧運期間，日本小田急線電車內發生一宗「無差別斬人事件」，36歲男疑犯持利刀隨機斬傷10位乘客，其中一名女大學生背部中刀傷勢嚴重。疑犯犯案後一度乘1亂逃脫，最後竟然以離奇的方式於便利店內自首，更揚言「想殺掉所有幸福的女性」和「一個也沒殺死，太可惜」。警方調查後發現更多內情，為什麼他會這麼憎恨女性？



據日本媒體「ANN NEWS」報道，36歲疑犯對馬悠介於8月6日晚上登上小田急線的「快速急行」列車，並在列車駛至世田谷區成城學園前站附近時突然拿出20cm長的利刀隨機斬傷附近乘客，導致10名男女分別受輕重傷。當時有乘客拍下影片，由於列車久久未有打開車門，乘客只能慌忙向前逃跑，車廂一片混亂。疑犯嘗試混入人群中離開現場，並偷了一輛單車逃脫，但是過了數小時後卻被發現在杉並區一家便利店自首，原因居然只是「我累了」！

事後警方公開疑犯作案動機，發現原來這位「無差別殺人」兇手有前科，斬人案當日發生了一件事導致悲劇發生，他更形容自己「看見幸福的女性便想殺掉她們」，👇👇👇點擊圖片看疑犯作案經過和動機👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜伊藤美誠洗腦式教育曝光 母親每晚床邊催眠「贏中國」

日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於7月29日贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！

👇👇👇點擊圖片看伊藤美誠「虎媽」的洗腦式乒乓球教育👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

👇👇👇點擊圖片看小山田圭吾的變態欺凌行為和人渣語錄👇👇👇

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