2021年10大IG最賺錢名人　新生代KOL統領天下　C朗美斯榜上有名

在剛結束的美洲國家足球盃，足球天王美斯終於終結國家大賽的悲情厄運，帶領阿根廷國家隊打敗世仇巴西隊取得冠軍，證明自己是Forbes財富榜統計中足壇收入最高的身價，一時之間光芒又勝過十年來與其瑜亮之爭的葡萄牙C朗。

文：GQ Taiwan



但是，Forbes的統計不一定正確的，因為很可能沒算到來自社群媒體的收入。C朗的球隊與廣告活動總年收入1.2億美金比起美斯少一千萬，而根據專門經營IG行銷的Hopper統計，C朗在IG上只要Po一則業配，可以收到160萬美金，成為全世界在IG上單則貼文廣告收入最高的名人。C朗的社群收入之所以驚人，來自於其在今年成為全球唯一在泛社群媒體上粉絲超過五億人的名人，特別是IG，今年也是領先群雄，首先達到三億粉絲，當然在IG貼文廣告收入中大幅領先眾多運動員與明星，包括年薪跟其相當的NBA超級球星，我們就來看看前10名有誰。（數字截至8月13日）

10.Kendall Jenner @kendalljenner IG粉絲數181,422,733

這位堪稱超級男星與球星殺手的美國超級名模，現任男友就是今年打進NBA冠軍賽的太陽隊少主Devin Booker，每則IG Po文的平均廣告收入高達US$ 1,053,000。

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撇開前10名不談，前100名多半是女性KOL與偶像的天下，沒有任何當紅荷里活明星入列，男性以運動員為大宗，而且外國職業運動員又比美國NBA或大聯盟巨星吃香，特別是歐美的足球與亞洲的板球，大家熟悉的巴西尼馬就排在第16名（IG Po文的平均收入為US $ 824,000），後面還跟著好幾個歐洲與中南美足球員，連退休多年的碧咸都還排到第29名（US$ 362,000），NBA籃球大帝Lebron James是第24名（US$ 474,000），接著是42名的勇士隊Curry（US$ 187,000）。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2021年IG廣告賺最大10名人，Lebron James沒進榜喔】