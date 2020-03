盤點10大「唱得」荷李活電影巨星　其中兩個曾做Marvel丶DC主角！

在歐美娛樂圈中,有不少電影、電視明星不但只有追求演戲的夢想,他們可能藏著一副好歌喉,有著不凡的音樂才華,等著世人去發現。近期有影后、天王演出樂壇巨星們的生平,不得不大展歌喉,還有一堆你熟悉的電影明星,其實都有夾band的熱血,甚至有演員直接推出翻唱合輯!以下盤點你一定要知道的「雙棲巨星」,讓你不得不多愛他們一點!

Hugh Jackman

因飾演「狼人」一角而知名度大開的澳洲男星Hugh Jackman,載歌載舞從來就難不倒從Broadway出生的他,不但曾在電影《孤星淚》(Les Misérables)和《大娛樂家》( The Greatest Showman)中大展歌藝,後者更贏得61屆The GRAMMYs最佳影視原聲帶獎。Hugh Jackman也於2019年展開「The Man. The Music. The Show.」演唱會巡迴,演出前兩部片以及百老匯音樂劇中的經典歌曲,足跡遍佈北美、歐洲和大洋洲,讓影迷、歌迷近距離感受巨星強大的歌舞實力。

Hugh Jackman在2019年的全英音樂獎中擔任開場嘉賓,表演《大娛樂家》中的金曲〈The Greatest Show〉,華麗的舞群配上他超群的舞台魅力,瞬間將現場氣氛炒熱!雖為演員專業,但在音樂典禮上的表演卻絲毫不輸給任何一位歌手,讓粉絲說:「Hugh Jackman就是地表上最有才華的大娛樂家!」

翻唱傳奇巨星經典之作:Renée Zellwege、Taron Egerton

以音樂傳記電影《星夢女神: 茱地嘉蘭》(Judy)獲得奧斯卡與金球獎雙后的Renée Zellwege,將一代女星Judy Garland的傳奇人生,揣摩得淋漓盡致,更親自翻唱〈Over The Rainbow〉、〈The Man That Got Away〉等多首Judy的名曲,再次喚起世人對巨星的溫暖記憶;然而這並不是Renée第一次展現好歌喉,先前她也曾在電影《芝加哥》(Chicago)中展現精湛歌舞功力。

曾在《星夢動物園》(Sing)開過金喉的Taron Egerton,這次在英國傳奇歌手Elton John的音樂傳記電影《搖滾太空人》(Rocketman)中,不但將Elton John詮釋的惟妙惟肖,更在片中親自演唱〈Your Song〉、〈Tiny Dancer〉和〈Rocket Man〉等多首Elton代表作,賦予經典歌曲全新風貌,也讓影迷再次驚艷於Taron的專業歌藝,最後也不負眾望贏得第77屆The Golden Globes音樂喜劇類最佳男主角的肯定。

Elle Fanning

在《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent)裡飾演睡美人的美國演員Elle Fanning,其實擁有一副好歌喉,最著名的例子就是在2019年的追夢電影《Teen Spirit》開金喉驚豔眾人,她飾演的Violet不論唱著Ellie Goulding的〈Lights〉,或是挑戰天后Robyn的代表作〈Dancing On My Own〉,都讓人聽到如癡如醉!

不但如此,Elle還在劇中獻唱原創曲〈Wildflowers〉,將Carly Rae Jepsen和鬼才製作人Jake Antonoff聯手打造的棄曲遺珠,綻放出新的火花,可謂誠意十足。Elle更為了要呈現出一位鄉村女生轉變為巨星的歷程,參考了偶像女神Lady Gaga的音樂紀錄片《Lady Gaga:五呎二吋》(Gaga: Five Foot Two),事前做足功課也讓導演刮目相看,看來Elle之後有極大的潛力轉往歌手發展!

Luke Evans

演紅《魔戒》(The Lord of the Rings)系列、《美女與野獸》(Beauty and the Beast)等知名電影的性格男星Luke Evans,去年一圓歌唱夢想,推出首張翻唱合輯《At Last》,精選12首自己喜愛、並具有年代的知名歌曲,包括Etta James、Cher、U2都在他的名單內,首支單曲更翻唱搖滾歌后Pat Benatar的經典〈Love Is A Battlefield〉,氣勢十足、男人味爆燈!

Luke Evans從年輕時就在倫敦西區劇院演出許多經典,並且受過專業的歌唱訓練,這使他在演戲的道路上從未放棄過追求音樂,Luke表示這次出專輯是給粉絲們最美好的禮物,「就像童話故事般那樣令人滿足與愉悅」。整張專輯中最新的一首翻唱曲,就是Lady Gaga的〈Always Remember Us This Way〉,粉絲聽完忍不住大喊:「拜託《大娛樂家》有出第二集的話找他去唱!」

Scarlett Johansson

這幾年以Marvel黑寡婦形象深入人心、近期又接連在《陽光兔仔兵》(JoJo Rabbit)與《婚姻故事》(Marriage Story)表現出色的Scarlett Johansson,早在多年前就開始一路展現她的音樂天賦。經典名片《迷失東京》(Lost in Translation)中,她在東京卡拉OK的隨性一唱當年已引起討論,於2008年發行首張專輯《Anywhere I Lay My Head》,翻唱多首創作人Tom Waits的作品也讓人印象深刻。接著與獨立民謠歌手Pete Yorn合作的多張專輯與EP,更可看出她對歌唱的熱愛。

除此之外,Scarlett更常在戲劇作品中驚喜獻聲。不論是《觸不到的她》(Her)聲演雲端電腦「Samantha」所唱的〈The Moon Song〉、在《魔幻森林》(The Jungle Book)演唱的〈Trust In Me〉,或是在《星夢動物園》化聲搖滾豪豬和多位巨星一同唱歌,各種音樂風格都難不倒她。

夾band我最型:Jared Leto、Dylan Minnette、Ezra Miller、Jack Black

很多演員不只是發展歌手副業,更懷著夾band夢!其中最廣為人知的,應該就是由演技派不老男神Jared Leto和哥哥Shannon Leto一同組成的Thirty Seconds to Mars,力道十足的流行搖滾曲式,讓他們推出的多張專輯都有破百萬的出色成績,演唱會更是場場爆滿。

除了Jared Leto,近年因演出《漢娜的遺言》(13 Reasons Why) 廣受矚目的Dylan Minnette,其實也和朋友一起玩音樂玩了快十年。2017年,他們開始以Wallows名義接連推出作品,去年首張專輯《Nothing Happens》還找來才女Clairo助陣,獨立搖滾風味濃厚純正,展現出的氣勢絕非兒戲。

而在DC系列電影擔任閃電俠角色的Ezra Miller,除了時常以跨越性別的型格美征服影迷,他和好友Lilah Larson組成樂隊Sons of an Illustrious Father,不但唱功還是優秀的鼓手,多樣才華繼續讓粉絲們更加瘋狂。

最後則不能忘記總是喜感十足的Jack Black,他和同為演歌雙棲的音樂夥伴Kyle Gass所組成的Tenacious D,就和他們的風格一樣既諷刺又惡搞,但作品的搖滾態度則是一點都不馬虎,超有才華!

