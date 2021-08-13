【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】公務員事務局宣布綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試（BLT）暫定於2021年10月2日及9日舉行，並由即日起至8月20日接受報名。

另外政府將於9月展開新一輪招聘，包括一向搶手的政務主任（AO）和二級行政主任（EO II）。若有意應聘以上鐵飯碗職位，則需要於CRE及BLT考試中取得指定成績。即睇下文考試內容及申請懶人包，另有曾應考的考生心得分享！



綜合招聘考試（CRE）一向被視為公務員入場券，因為部分學位或專業程度公務員職位均會要求申請人於CRE的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。以近期職位空缺為例，入境事務主任及二級助理館長均要求申請人需具CRE中英文運用一級或二級成績。

由於2021年8月6日起刊登的公務員職位招聘，均新增需在《基本法》測試（BLT）取得及格成績的入職條件，變相申請人必須於BLT取得及格成績才會獲考慮聘用。若申請人未曾應考或未獲及格成績，仍可申請相關職位，但將會被安排在招聘過程中參加BLT。

公務員事務局宣布，綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試（BLT）由即日起至8月20日接受報名。（資料圖片）

因此若你有意應考公務員職位，便需要預備投考以上兩個考試！CRE中包括三份考卷，分別為英文運用、中文運用及能力傾向測試，前兩者評核語文能力、後者則評核推理能力。

公開試指定成績可被接納為等同CRE考試成績，加上各公務員職位要求有所不同，申請人可以報考全部、任何一張或任何組合的試卷，大家不妨先確定欲投考之公務員職位的要求及所獲的公開試成績，再決定所需報考的試卷。三份試卷的達標成績均永久有效。

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CRE及BLT於香港舉行外，亦會在12月於北京及六個海外城市舉行，詳情可參閱公務員事務局網頁。

※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準



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