情侶吵架想靠性愛和好如初？專家警告非人人可用　一種情況最適合

俗話說，床頭吵床尾和，與另外一半吵過架的你，應該多多少少都有遇過雙方吵架到最後，不小心把場面弄得更「激烈」吧！那「性」就真的可以把感情有真的變得更緊密，然後問題都解決嗎？關於這樣的想法，兩性研究專家Dr.She許藍方博士也有些經驗談想分享！



大吵完最後靠愛愛和好

很多情侶總是會在大吵架的最後，變成在床上炒起來，然後隔天醒來，兩人的感情就又和好如初，好像什麼事情都沒有發生，不過，許藍方博士表示，「我覺得這真的要看人，也許有些人就能煙消雲散，但是，這方法並不是每個人都適用！」

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性愛能帶來安全感

為什麼靠性愛來和好，會對有些人有效？許藍方博士解釋，有些伴侶間的吵架，其實只是想要確定自己在對方心中的重要性，才會有些小吃醋性質的吵架，而在性愛過程中的身心靈結合，確實可以帶給他們滿滿地安全感，兩人間的嫌隙也就跟著解決，「有時候要的，就只是你對我的在乎。」

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並非人人適用

雖然說，性愛能釋放壓力、幫助消氣，是種宣洩的方式沒錯，但是，靠「性愛」來解決紛爭，這並不是每個人或是每個問題都適用！許藍方博士舉例，可能我還在生氣，你卻把我嘟到牆壁上接吻，那這是什麼意思？在心情都還沒平復的狀態下，怎麼有辦法好好享受性愛的過程呢？你們說是不是？「有些人吵架完，會需要2-3天的冷靜期，並不會因為吵完架，就覺得床頭吵床尾和，有時候還會因為這樣，另起一波爭吵。」

最後，許藍方博士提醒，床頭吵床尾和不是不可能，但請要了解自己及伴侶的個性、兩人的互動，到底適不適用這樣的方式，別到最後，什麼問題都沒解決，愛起來也不盡性囉！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】