正值暑假季節，是不少大學生剛剛畢業休息過後準備找工作投入社會的時候，如果有人說可以幫你入職理想的公司，可能你都會有興趣。日本一名男子近日因為性侵女大學生被捕，令人震驚的是他已經第8次因同樣罪行被捕，更被揭發受害者人數至少有40人。



（NNN NEWS）

日本傳媒報導，31歲男子丸田憲司朗在8月11日被警方以「準強制性交罪」被捕。「強制性交罪」是指在受害人不情願的情況下強迫性交，而「準強制性交罪」是指在受害人沒有能力抵抗、心神喪失，例如喝醉酒、昏迷等情況下強迫性交。

多次「再逮捕」

丸田慣用的手法是先迷暈目標女性再進行性侵，他曾多次「再逮捕」及起訴，今次的報案人是因為見到之前的新聞才向警方報案。「再逮捕」的意思，並非指逮捕後釋放，再被逮捕，而是指同一名犯罪者在被逮捕後，被控告犯了其他罪行，在新的罪名上再被逮捕一次，拘留時間亦會被延長。

（NNN NEWS）

以心急求職女大生為目標

案情指，丸田的目標大多是即將畢業投入社會，正為找工作忙得焦頭爛額的女大學生。日本的學生有種文化叫「OB訪問」，「OB」是指「Old Boy」、「OG」就是「Old Girl」，都有前輩的意思，「OB訪問」就是即將畢業的學生向同一間學校畢業的前輩取經，打探前路該如何發展。在大學生求職的情況下，「OB訪問」是指大學畢業生向正在目標企業工作的前輩打探資料，例如入職條件、工作環境等。

丸田在各種求職或交友App中聲稱自己是名牌大學出身，在出名的求職公司「Recruit Holdings」工作，可以介紹工作給大學生，藉此吸引女性跟他見面，隨後以安眠藥迷暈受害人再帶其去酒店性侵。警方在拘捕丸田後，在他的手機發現40名女性的裸照及身份證明照，估計是用作要脅受害人使她們無法追究。

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同場加映︰日17歲仔打死6歲妹偽造意外假象 警驗屍發現百處瘀傷揭慘劇內幕

生孩子之前一定要好好計劃是否有能力養育，否則容易會造成悲劇。日本近日發生一宗慘劇，17歲哥哥毆打虐待6歲妹妹致死，事後更掩飾真相偽裝成意外，最後被警方揭發拘捕，並親口承認犯案，而原來兩兄妹的身世，也相當悲慘。



（FNN NEWS）

案情指，京都大津市一名17歲的少年指她的6歲妹妹從公園的遊樂設施意外跌落失去意識，向附近居民求救。女童送院後死亡，事後警方發現她身上有多處傷口，懷疑在家中被嚴重虐待，之後拘捕哥哥。事件引起公眾關注，不少人關心兩兄妹的家庭生活及父母去向，事後他們的母親亦有開口回應。雖然哥哥是傷害妹妹致死的人，但網民形容這是一起「倫常慘劇」、「妹妹是受害者，哥哥也是受害者」、「孩子殺死孩子這種事太可悲」，到底是怎樣的生活導致事件發生呢？

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同場加映︰日婦疑虐殺長女再帶4歲幼女自殺亡 驚揭其母竟是咖喱投毒案死囚

日本早前發生一宗倫常慘案，現年37歲的婦人報警指其16歲大女兒在家吐血暈倒，數小時後她竟帶同4歲小女兒自殺死亡。警方調查之下發現，該婦人的母親，竟然是1998年和歌山咖哩投毒案的兇手。兩宗事件看似無關，卻有些巧合之處令人感到撲朔迷離。

（YouTube@カンテレNEWS）

轟動全日本的98年和歌山咖喱投毒案是一宗無差別毒害市民案。情案是歌山市的一場祭典中，有67人因食物中毒入院，當中4人不治。經調查後發現祭典中一鍋咖喱被落有亞呻酸（砒霜）。最後警方拘捕一名有犯罪紀錄的婦人林真須美，她在2009年正式被判死刑。

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2021年6月9日，和歌山市一名37歲婦人報警指16歲女兒在家暈倒，少女其後死亡。婦人在女兒送院後失蹤，數小時後被發現帶著4歲的小女兒跳橋自殺，其丈夫亦因自殺未遂送院。警方經調查指，少女身上有大量外傷，懷疑生前長期被父母虐待，而自殺婦人的母親竟然就是1998年咖喱投毒案的犯人林真須美。

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