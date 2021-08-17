「七師傅」七仙羽，為ViuTV拍攝的新節目《七救星》中，為林作、林作媽媽王莉妮，及裕美調解，結果火星撞地球，不歡而散。七師傅接受《開罐》專訪時，大方教大家，如何以面相為參考，挑選男、女朋友，更一時興起，點評林作及裕美的戀情。



要看一對情侶是否夾、合適對方，最基本要看二人是否似樣，也是坊間所說的「夫妻相」。七師傅表示，夫妻相涉及前世今生，如果似樣，就代表二人有緣份。「一啲都唔似樣，你唔使諗喇！」

七師傅指出，可以通過五官，去判斷一個人的性格，又特別提醒女生要小心一種人。（黃寶瑩攝）

除了夫妻相之外，亦可以通過五官，去判斷一個人的性格。七師傅分別教大家觀察男生和女生，由頭髮、眉毛，到魚尾紋、眼袋，當然少不了最基本的眼耳口鼻。師傅又特別贈女生幾句，笑言男人不論有錢還是貧窮，都會身痕，特別要注意看上去老實，平日不出聲的男生，「呢啲一般都係深藏不露」。

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談及圈中哪一對有夫妻相，七師傅毫不猶豫：「林作同裕美」。二人是非多多，先有林作到處抽水，引起網民反感，更同裕美半裸拍片推銷豐胸產品。另一方面，林母王莉妮並不喜歡裕美，嫌她背景複雜，跟林作拍拖只是為錢，「婆媳糾紛」成為網民花生來源。七師傅亦嘆了一口氣，指大家不看好二人的感情，「佢兩個真係似樣，咁先大鑊。」對林母及裕美火星撞地球，大感無奈。

在節目中正面單打裕美



節目中林母本來跟七師傅及林作言談甚歡，裕美突然現身，端出自己烹煮的咕嚕肉，令林母瞬間變面，「唔食得飽。」令裕美大感委屈，忍不住流淚，七師傅只好在一旁默默唸經，場面尷尬。

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「紅？我十幾年前已經紅過，不過冇咩人知。」一口半鹹淡廣東話，加上抵死幽默的金句，成為七仙羽師傅的「招牌」，亦令她火速走紅，出現在大大小小不同節目，靈探、講鬼故、連選美都有份，一時間節目、廣告蜂擁而來。《開罐》專訪七仙羽，她更大爆《Error自肥企画》靈探內幕，原來肥仔落水另有內情。

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