盂蘭節15個超短篇恐怖故事　網民睇3句唔敢瞓：鬼節挑戰心臟極限

撰文：奶茶妹
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【農曆七月/鬼節/盂蘭節】踏入農曆七月，又是鬼門關大開之時。孟蘭節又稱鬼節，是中國傳統節日，在禁忌多多的日子，還是少出街為妙，不如留在家看恐怖故事解悶。一直在網絡十分流行的「三句恐怖故事」，以極短篇及超強後勁著名，掀起創作熱潮。《開罐》精選15個細思極恐故事，大家睇完仲敢唔敢瞓？

原先在外國論壇Reddit流行，以兩至三句為限的恐怖故事風摩全球，連中國、香港、台灣都有網民發起類似活動，一起創作令人心寒的暗黑故事。故事的內容十分豐富，不少更取材自日常生活，令人更易代入（也更得人驚）更有網民表示，睇完不敢上床睡覺，感嘆除了鬼故事之外，世上也有可怕的人呢。

手機都可以好恐怖...

其中一個在網上廣為流傳的故事是「我起床時看到手機上，有一張我熟睡時的照片，但我一個人住。」只有三句，不過卻十分有後勁，原來一直有第二個人隱藏家中，更偷偷拍下了你的照片！是否有衝動立即看看自己的電話，有沒有古怪的照片？

👇👇👇按圖看15個超短篇恐怖故事👇👇👇

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同場加映：詭屋3觀眾疑鬼上身狂叫　8套引發詭異現象電影　香港有套曾嚇死人

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）印尼的放映場中卻發生疑似靈異附身事件，引起觀眾騷動，最後放映被逼中斷，有網民在抖音上傳影片，指日前在印尼某戲院，正在播映《詭屋3》，突然有位女觀眾淒厲地大聲慘叫，就好像被鬼附身。過去亦有不少恐怖電影，引發過大大小小的詭異事件，例如有觀眾睇到心臟病發，更有人被嚇死之後，竟然連人帶屍離奇消失。在香港，亦有一套恐怖電影上映時嚇死過觀眾！

👇👇👇按圖看8套曾嚇死人的電影👇👇👇

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同場加映：日少女跳軌身軀撞飛四散　鐵道員夜尋碎屍遇一事被嚇壞

日本有一位擁有「陰陽眼」的火車站務員，他曾經用通靈能力救下多個嘗試跳軌尋死的人，亦會協助警方尋找被列車輾過而屍首四散的遺體。他在電視節目上分享其中一次尋找碎屍的靈異經歷。那一次死者被列車撞致四肢各散東西，但他始終找不到死者右腳，結果遇上最恐怖場面！

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立即CLICK入內文睇足本版：日少女跳軌身軀撞飛四散　鐵道員夜尋碎屍遇一事被嚇壞

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