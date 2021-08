【農曆七月/鬼節/盂蘭節】踏入農曆七月,又是鬼門關大開之時。孟蘭節又稱鬼節,是中國傳統節日,在禁忌多多的日子,還是少出街為妙,不如留在家看恐怖故事解悶。一直在網絡十分流行的「三句恐怖故事」,以極短篇及超強後勁著名,掀起創作熱潮。《開罐》精選15個細思極恐故事,大家睇完仲敢唔敢瞓?



原先在外國論壇Reddit流行,以兩至三句為限的恐怖故事風摩全球,連中國、香港、台灣都有網民發起類似活動,一起創作令人心寒的暗黑故事。故事的內容十分豐富,不少更取材自日常生活,令人更易代入(也更得人驚)更有網民表示,睇完不敢上床睡覺,感嘆除了鬼故事之外,世上也有可怕的人呢。

手機都可以好恐怖...

其中一個在網上廣為流傳的故事是「我起床時看到手機上,有一張我熟睡時的照片,但我一個人住。」只有三句,不過卻十分有後勁,原來一直有第二個人隱藏家中,更偷偷拍下了你的照片!是否有衝動立即看看自己的電話,有沒有古怪的照片?

👇👇👇按圖看15個超短篇恐怖故事👇👇👇

+ 12

同場加映:詭屋3觀眾疑鬼上身狂叫 8套引發詭異現象電影 香港有套曾嚇死人

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)印尼的放映場中卻發生疑似靈異附身事件,引起觀眾騷動,最後放映被逼中斷,有網民在抖音上傳影片,指日前在印尼某戲院,正在播映《詭屋3》,突然有位女觀眾淒厲地大聲慘叫,就好像被鬼附身。過去亦有不少恐怖電影,引發過大大小小的詭異事件,例如有觀眾睇到心臟病發,更有人被嚇死之後,竟然連人帶屍離奇消失。在香港,亦有一套恐怖電影上映時嚇死過觀眾!

👇👇👇按圖看8套曾嚇死人的電影👇👇👇

+ 13

同場加映:日少女跳軌身軀撞飛四散 鐵道員夜尋碎屍遇一事被嚇壞

日本有一位擁有「陰陽眼」的火車站務員,他曾經用通靈能力救下多個嘗試跳軌尋死的人,亦會協助警方尋找被列車輾過而屍首四散的遺體。他在電視節目上分享其中一次尋找碎屍的靈異經歷。那一次死者被列車撞致四肢各散東西,但他始終找不到死者右腳,結果遇上最恐怖場面!

+ 2

立即CLICK入內文睇足本版:日少女跳軌身軀撞飛四散 鐵道員夜尋碎屍遇一事被嚇壞

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈