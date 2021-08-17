「紅？我十幾年前已經紅過，不過冇咩人知。」一口半鹹淡廣東話，加上抵死幽默的金句，成為七仙羽師傅的「招牌」，亦令她火速走紅，出現在大大小小不同節目，靈探、講鬼故、連選美都有份，一時間節目、廣告蜂擁而來。

一般人面對自己突然爆紅，可能會方寸大亂，又或者迷失自己，甚至開始飄飄然。突然紅遍網絡的七師傅，卻有不一樣感受。



原來師傅十幾年前，曾在Yahoo!寫愛情專欄，更是流量榜的Top 10，風頭一時無兩，亦有到ATV拍靈探節目「嗰時好多人睇！」不過自言見憤風浪的七師傅，也對自己成名，感到有點吃不消，又是甚麼支撐她一路走來？

七仙羽師傅著靚靚接受訪問。（黃寶蠽瑩攝）

「你係咪七師傅？」「唔係。」



十多年後再次翻紅，師傅淡然表示，「唔化妝行出街都有人識，咁先係紅」，師傅隨即補充，指自己素顏時有被認出過，暗爽之際，對方下一句卻令她無語：「唔係喎，七師傅好靚喎，你應該唔係」。自此七師傅決定，只要當日無化妝，一律不會承認自己就是七仙羽。

七師傅又爆金句：「唔化妝行出街都有人識，咁先係紅」。（黃寶蠽瑩攝）

「可能我天生好笑。」



不過直到今時今日，七師傅對自己為何紅得起、金句被廣傳仍然大惑不解，直言自己沒有事前度稿，有時連入廠拍甚麼，只在開機前一刻才知道，因此網上流傳的金句，其實都是真心說話，冇夾過。例如之前建議觀眾若撞鬼，可跟隻鬼說「唔好搵我，我都唔知自己係邊個」，引起哄堂大笑，她說其實背後有佛理支持。那麼「克羅地亞我玩晒」呢？七師傅雙手一攤，「咁我真係玩晒嘛。」

七師傅曾在節目中，指自己很受外國人歡迎，而爆出金句：「克羅地亞我玩晒」。（影片截圖）

「有人話我真人靚過上鏡，梗係啦！」



十件前的紅，跟十年後的紅有甚麼分別？七師傅坦言比較懷念以前的時光，現在的人氣，令她有點吃不消，直言以前拍ATV，「入廠最多講2、3個鐘」，寫Blog更可以自己控制時間。現在成名，先不說要出樣上鏡，最令師傅害怕的，是拍外景，更大爆《Error自肥企画》靈探內幕，原來肥仔落水另有內情。

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七師傅表示，最令她吃不消，大感辛苦的，是朝6晚2的馬拉松式拍攝。入攝影廠坐定定還好，如果要出外景，更是苦不堪言。「特別係靈探節目，荒山野嶺邊度搵廁所？水都唔敢飲。」一旦溶妝更要一層層補上去，「有人話我真人靚過上鏡，梗係啦！上鏡嗰時捱到殘晒！」

最令七師傅吃不消的是靈探外景。（影片截圖書）

「點解咁辛苦仲繼續拍？」



七師傅收起笑容說：「報恩」。她表示，自己有一定家底，可說是不愁衣食住行，但也不是一個過河抽板的人，ViuTV靈異節目的工作人員，過去是之前合作過的ATV靈探節目班底，「佢哋記得我，搵我拍，我冇理由紅咗就走人，大家已經係朋友」，她又承認，自己有一定人氣，不希望觀眾失望，直言「幾多人想上節目都冇得上」，自己未來會繼續好好把握機會：「我唔係為生活，只係唔想浪費咗自己」。

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