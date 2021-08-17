YouTuber是近年新興職業，不少年輕人都設立頻道拍片，想打響名堂。不過作為資訊發佈者，YouTuber亦要小心言行。最近日本新手YouTuber組合「おこさまらんち」為拍片對不認識的路人做了一個低劣的惡作劇，結果差點被告，還要拍片謝罪，不過網民卻還覺得他們的道歉無誠意，大家認為如何呢？



成員Kaisei（左）、Egason（中）、及Sora（右）。（YouTube@おこさまらんち）

おこさまらんち是日本新晉YouTuber，主要成員有3個，分別是Kaisei、Egaso及Sora。他們在2021年7月4日才上載第一條短片，至今有4430個訂閱數，他們在自我介紹中形容自己是「以大阪為據點，做些任意妄為的事發布上網的頻道。」他們一向的拍片風格都是比較大膽、以性為造題的。

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在8月2日，他們上載了一條名為「【神回】街中に居る女の子に『A○で見た人だ！』と叫んでみたらwwww」（試試朝著街上路過的女生大叫「你是AV裡的人」。）的短片。影片中，他們在大阪街頭隨機向路過的女性大叫「你是Pornhub裡出現的人吧！」、「我在AV中見過你！」、「你有演出AV吧！」等。胡亂指認女性是AV演員，並拍攝路女生們的尷尬反應，不經馬賽克處理就上載影片。影片立刻引來網民炮轟，甚至有律師留言指他們可能犯了誹謗罪，他們最後才拍片道歉了事，然而網民並不受落，認為道歉沒有誠意，你又覺得如何呢？

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同場加映︰日男藉口介紹工作迷姦女大學生 驚揭性侵40人存裸照及身份證自保

正值暑假季節，是不少大學生剛剛畢業休息過後準備找工作投入社會的時候，如果有人說可以幫你入職理想的公司，可能你都會有興趣。日本一名男子近日因為性侵女大學生被捕，令人震驚的是他已經第8次因同樣罪行被捕，更被揭發受害者人數至少有40人。

（NNN NEWS）

日本傳媒報導，31歲男子丸田憲司朗在8月11日被警方以「準強制性交罪」被捕。「強制性交罪」是指在受害人不情願的情況下強迫性交，而「準強制性交罪」是指在受害人沒有能力抵抗、心神喪失，例如喝醉酒、昏迷等情況下強迫性交。

多次「再逮捕」

丸田慣用的手法是先迷暈目標女性再進行性侵，他曾多次「再逮捕」及起訴，今次的報案人是因為見到之前的新聞才向警方報案。「再逮捕」的意思，並非指逮捕後釋放，再被逮捕，而是指同一名犯罪者在被逮捕後，被控告犯了其他罪行，在新的罪名上再被逮捕一次，拘留時間亦會被延長。

以心急求職女大生為目標

案情指，丸田的目標大多是即將畢業投入社會，正為找工作忙得焦頭爛額的女大學生。日本的學生有種文化叫「OB訪問」，「OB」是指「Old Boy」、「OG」就是「Old Girl」，都有前輩的意思，「OB訪問」就是即將畢業的學生向同一間學校畢業的前輩取經，打探前路該如何發展。在大學生求職的情況下，「OB訪問」是指大學畢業生向正在目標企業工作的前輩打探資料，例如入職條件、工作環境等。

丸田在各種求職或交友App中聲稱自己是名牌大學出身，在出名的求職公司「Recruit Holdings」工作，可以介紹工作給大學生，藉此吸引女性跟他見面，隨後以安眠藥迷暈受害人再帶其去酒店性侵。警方在拘捕丸田後，在他的手機發現40名女性的裸照及身份證明照，估計是用作要脅受害人使她們無法追究。

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同場加映︰誤入電車迷攝影現場遭拍片圍罵 網民倒戈力撐亂入男結果大快人心

日本江之島電鐵是很多鐵道電車迷喜愛的地點之一，因此常常吸引粉絲帶齊裝備去攝影。近日神奈川縣鎌倉市有一個外國男子騎著單車亂入電車迷的攝影現場，他立刻遭十數人圍罵。事件在網上瘋傳，網民力撐亂入男子並沒有錯，並將他的照片瘋狂改圖，使他一夜爆紅，更發現了他的真實身份。

（Twitter@onlyzeiss）

神奈川縣鐮倉市的江之島電車十分有名，因為這鐵路列車路線沿途會經過不少名場景，例如《男兒當入樽》中的電車場景。近日，由1960年代使用至今的經典車輛「江之島電鐵300形305編成」剛完成維修與重新塗裝，並在8月5日晚上測試行駛，不少鐵道電車迷特地組團拍攝列車。怎料，在列車出現一刻，一位騎著單車的外國男子與列車並排出現，亂入了電車迷的畫面。大批人立刻上前截停並圍攻男子，叫他「去死」、「賠錢」等。當時的片段被放上Twitter瘋傳，網民卻力撐男子指他沒有錯，並認為他的身姿很可愛，所以將他的照片惡搞改圖，並查出男子叫Dylan，是附近餐廳的老闆。

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