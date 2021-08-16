日本著名讀心師DaiGo近日在YouTube直播期間發表了轟動全國的歧視基層及露宿者言論，其中包括「拿社會福利的人活著也沒用」、「貓比露宿者還有價值」、「應處決流浪漢」等，立即引發「大炎上」！社會各界紛紛站出來指責，日本政府厚生勞動省也在Twitter發文間接回應事件。



引起社會激烈爭論的主角是被稱為日本第一讀心師的「DaiGo」，本名松丸大吾，今年34歲，於慶應大學義塾大學理工學部畢業，自稱IQ高達142。本來對心理學一竅不通的DaiGo，在機緣巧合下看到意識控制大師Derren Brown的影片而大感興趣，於是開始鑽研心理學和讀心術。

245萬訂閱YouTuber

DaiGo在2013年設立個人YouTube頻道，上載有關心理學的知識型影片，亦會定期直播與觀眾討論相關議題，其毒舌敢言的作風大受網民歡迎，現在累積超過245萬訂閱人數，除此之外，還出版了44本以上人氣心理學書籍，更被多個電視台邀請做節目嘉賓，其弟弟松丸亮吾亦是近年爆紅的藝人。

弟弟也「割蓆」

事件發生在本月7日，DaiGo如常在個人頻道直播閒聊，他談及稅金和社會福利時表示「為何我要用稅金養那些拿綜援（社會福利）的人？」，又直言「領社福的人和露宿者是社會上最無用群體」，事後被網民批評他自視過高和欠缺正常倫理觀，更有多個支援基層市民的團體發聲明要求DiaGo道歉，就連親生弟弟也發Tweet「割蓆」。

DaiGo（左）和DAIGO（右）的名字只是大小楷的差別。

雖然網上大部分都是負面評論，認為他應該體驗窮人生活才有資格說話，但亦有少數人為他護航，留言指「他只是將大家心裏的話說出來」。（不過，最搞笑的莫過於是有網民將DaiGo和樂團主唱兼北川景子的丈夫DAIGO混淆，躺著也中槍啊！）

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《 開罐 Opener》曾經介紹過DaiGo家族的故事，他們一家被稱為「天才四兄弟」，全靠一位超級母親教導有方，可惜卻因患癌離世⋯⋯有節目邀請到排行最小的兒子，分享母親對「天才四兄弟」的教育方式，才發現原來他曾經是全級倒數3名的學渣，在整理遺物時無意中看到母親死前寫下的日記，裏面一句說話讓他搖身一變成為東京大學畢業的超年輕社長！

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