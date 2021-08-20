【鬼節/盂蘭節/農曆七月/農曆七月十四】主題樂園雖然是充滿歡樂的地方，但同時亦是不少恐怖故事的背景。相信不少人都聽過，香港迪士尼樂園裡面的「小小世界」是猛鬼之地，曾經有不少網民都表示在門口看過一名「男孩」揮手打招呼。原來，韓國愛寶樂園裡面都有一個跟小小世界類近的設施，同樣都是猛鬼之地！《Opener》就同大家講下韓國主題樂園的著名鬼故，應下鬼節。



當遊樂場的燈關上後，就會增加一種恐怖氣氛。／YouTube@SUBUSU NEWS截圖

【1】室內過山車有裂口鬼作弄孩子

這個故事，發生在樂天世界的「彗星特級」。該遊戲現在仍存在，是一個小型的室內過山車，適合年幼孩子遊玩。故事發生在一對母子身上。當天，樂園裡面沒有很多遊客，而彗星特級亦不用排隊就可以玩了。於是，他們玩完又玩，玩到媽媽也疲累之後，孩子仍然選擇自己一個進去玩。自己一個進去之後，孩子滿心歡喜的，選了最尾的車卡。職員從CCTV所見，孩子坐的車卡，不知道為何沒有旋轉，並一直向著後方（該遊戲設施的車卡是可以360轉）。

彗星特級

列車回來後，職員看見孩子害怕得不斷大哭。孩子說，在列車出發後，一直有另外一個「孩子」在後尾追著他。他越跑越近，之後更抓著座椅。孩子亦說，他的樣貌非常恐怖，嘴巴裂開至耳朵，不停問他「要不要跟我做朋友」。據悉，這個機動遊戲之前曾經發生過意外。一名身高未達標準的男孩乘坐列車後，不幸被摔出車外慘死……

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【2】母子坐船後失蹤

這個故事，發生在樂天世界的「天方夜譚」。該遊戲是一個坐船探險的設施。而故事，則發生在2015年。當時，樂園正受「MERS」（中東呼吸綜合症）的疫情影響，遊客稀少。正當「天方夜譚」的職員因為沒有人客而感到十分無聊的時候，有一對母子拖著手走過來遊玩，職員馬上變得生機勃勃地招待他們。

可是，當船隻回來後，坐在上面的母子卻不見了。職員們十分擔心，於是便暫停了設施，到遊玩範圍內尋找他們。他們找了又找，找了又找，始終都未能找到那對母子。於是，他們便翻查CCTV，發現一開始根本就沒有人坐在上面……

「天方夜譚」遊戲設施

【3】存在於異度空間的遊戲

不少韓國網民都表示，自己曾經於樂天世界內玩過一個名為「Ark Adventure」的遊戲設施，但實際上，這個遊戲根本從未存在於樂天世界內。根據這些玩家的經歷，這個遊戲是位於「法老王的憤怒」的附近，是一個室內的過山車，車身是紅色的，而職員都打扮成為十分可惜的惡魔，過山車的速度甚至比愛寶樂園的T-EXPRESS更快。

不過，無論是樂天世界的職員還是高層，都表示從未有見過這個遊戲設施。據說，這個遊戲是只有容易看到鬼的人才能「有幸」玩到的遊戲…

實際不存在，但卻有不少人說玩過的遊戲／YouTube@SUBUSU NEWS

【4】猛鬼過山車

這個故事，是發生於韓國另一個知名遊樂場「愛寶樂園」。一個名為「Eagle Fortess」的過山車，經常都發生鬧鬼傳聞。一到晚上，有不少人都看過一隻穿著白衣的鬼出現。除此之外，一名在愛寶樂園工作超過10年的維修職員亦表示，有傳聞指一到晚上12點，那裡的電話就會響起，而他自己亦親身經歷過。

該職員表示，當時他正在別的遊戲設施進行夜間維修工作，期間發現身上沒有攜帶所需的工具，而他的前輩則讓他到Eagle Fortess那間拿取工具。當時的時間已經是晚上11時55分，但因為前輩的吩咐，他只好硬著頭皮，開著手機電筒，前往那個地方。就在他找到工具的瞬間，電話居然真的響起來。他嚇得拿著工具頭也不回地跑掉。

據悉，該過山車自從2008年發生過工業意外，導致一名維修工人死亡之後，就經常發生鬧鬼事件。而過山車於2009年起開始停止運作，至2014年便被拆卸。

愛寶樂園著名的猛鬼過山車／《YOO QUIZ》截圖

【5】用真頭髮砌的洋娃娃

不少傳聞都指香港迪士尼的「小小世界」是猛鬼之地，原來韓國愛寶樂園一個類近的設施，都有不少詭異的傳聞。

該設施名為「地球村」，與小小世界一樣，都是一個坐船的設施，裡面有650個洋娃娃，穿著不同國家、不同民族的衣服跳舞。有傳聞指，這650個娃娃的頭髮，全部都是用人的頭髮製造，更有傳聞指是用死人的頭髮做！而且不少玩過的網民亦指，裡面有種來歷不明的陰森感，娃娃的外表亦十分詭異……

用真人頭髮做的公仔？／YouTube@SUBUSU NEWS

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