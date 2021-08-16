韓國國際文化交流振興會，日前在官方網站上公布「國際韓流趨勢2021」的調查結果，內容包括在海外最受歡迎的韓國歌手、演員、劇集、電影TOP 5，其中Blackpink在歌手部排第2、孔劉則於演員部排第3。



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說起韓國的話，大家第一時間會想到的是甚麼？根據韓國國際文化交流振興會公布的「2021國際韓流趨勢」調查結果，最多人聯想到的，是K-POP韓語流行音樂，韓國食物、IT產業、韓流明星、韓劇則排第2至5。

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調查亦公布了在海外最受歡迎的歌手、演員、劇集、電影。喜歡聽K-POP、追韓劇的迷妹們，認不認同這個調查結果呢？

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