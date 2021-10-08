性愛冷知識｜自慰可以鍛鍊持久度？專家分析一種方法冇效兼傷身

打飛機忍住不射，可以鍛鍊持久度，這是真的嗎？護理學博士、兩性專家許藍方認為，靠自慰確實可以鍛鍊持久度，但是也可能會傷身。



打飛機1種情況恐傷身

許藍方指出，正常情況下，男性的射精當下，會造成會陰收縮。如果男性打飛機忍住不射，其實可以分為2種，一種是興奮程度達90分，就忍住不射，的確可以鍛鍊持久度；另一種是興奮程度達100分，但手緊握陰莖，造成精液往輸精管回沖，就可能傷害身體。

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如何正確鍛鍊持久度？

許藍方認為，如果要透過打手槍鍛鍊持久度，不建議興奮程度達99分才忍住，只要興奮程度達7、80分，就要暫停打手槍，但腦中可以繼續幻想、也可以繼續看A片，保持精神層面的興奮，以免陰莖變軟；興奮程度降到達3、40分，就可以繼續打手槍，反覆操作就能夠鍛鍊持久度。

許藍方強調，靠自慰確實可以鍛鍊持久度；但如果經常打手槍卻沒有射精，可能增加非細菌性前列腺炎的發生機率，建議最後一定要射精，才會比較健康。

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