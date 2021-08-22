大學生準備搵工，新入職場，遇到個好老細當然好，遇著騎呢、黐線老細就有排受了。最近有連登網民發文，指自己老細熱愛紙本，十分浪費時間「每封email都要print出黎，所有嘢都要人手mark record，唔講以為而家返咗清朝。」



你遇過最黐線的老板事跡是甚麼？原來叫你OT只是濕濕碎！連登網民「高高拎起輕輕放低」，早前發文大呻自己老闆的無理要求，指除了每封電郵都要打印出來之外，更不願做電子紀錄，明明在outlook幾秒鐘的事，卻要人手慢慢做浪費時間。

有連登網民發文，指自己老細熱愛紙本，「每封email都要print出黎」。（網上圖片）

帖文引來其他網人留言，工作流程古老又低效率（例如凡事都要print）出來之外，亦有老細「計到盡」，要求員工返星期六、日，「每日都問你星期六日得唔得閒返工」；月頭時「牙眨眨」表示太多工作可以OT，不過到月尾交OT form時，又會抱怨「嘩，開咁多OT嘅？」。另外更有孤寒系老細，明明話請新同事食WELCOME LUNCH，結果食完當場當場縮沙：一陣你做得幾個月就走我咪蝕晒？我都係唔請你喇。

👇👇👇按圖看老細黐線事跡👇👇👇

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看完上面幾件事，有沒有一個感覺，不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友？而一個黐線老細，殺傷力分分大過前面兩者結合！大家又有冇遇過？留言分享一下吧！

同場加映：打工仔懷念讀書長假期 週六晚已開始焦慮 網民反對：讀書更辛苦

大學生畢業季，加上疫情影響冇得去Grad Trip，不少同學都開始求職，由大學生搖身一變，變成職場新鮮人。最近有網民在連登發文，指自己成為全職打工仔之後，開始懷念過去讀書時的假期，指現時的所謂假期，只是「唞氣」，根本沒有以前讀書時的期待感覺。

👇👇👇按圖看網民對打工及學生時期放假的爭論👇👇👇

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