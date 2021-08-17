大學生畢業季，加上疫情影響冇得去Grad Trip，不少同學都開始求職，由大學生搖身一變，變成職場新鮮人。最近有網民在連登發文，指自己成為全職打工仔之後，開始懷念過去讀書時的假期，指現時的所謂假期，只是「唞氣」，根本沒有以前讀書時的期待感覺。



帖文一出即引來其他打工仔網民留言，有人指出，讀書時有時間但無錢，打工時有錢卻沒時間。棲主更表示，每個星期六晚上，已經開始為星期一返工感到焦慮，坦言讀書時的長假期，令自己更能放鬆及休息，失去長假期之後，「好似令自己失去咗對放假嘅期待」。不過卻有網民指，寧願全職工作，都不願回到學生時期，意外引起一番爭議。

星期六晚上的打工仔。（網上圖片）

懷念學生時期的網民表示，星期六夜晚臨睡前，已經會打算明天好好休息，然後準備星期一上班，感覺就像是只唞一口氣，「唔會令你有一種唞夠嘅感覺」。不過有持相反看法的網民素表示，指讀書時放假要溫書，「依家放工真係放工，受氣受壓起碼有錢袋」。

👇👇👇按圖看網民對打工及學生時期放假的爭論👇👇👇

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同場加映：JUPAS放榜｜FreshGrad人工點開價？網民月入萬幾供養父母嘆沒未來

【JUPAS放榜/職場/大學生】Fresh Grad見工，人工應該叫幾多？近日網上討論區親子王國，及連登討論區，都不約而同有相關討論。親子王國樓主指出，很多fresh grad大學生叫價大高，「獅子開大口」，更指不知道是自信還是自大。而連登則有網民大呻，自己水泡科畢業，月入只有萬餘元，要供養父母，直言「看不到未來」。

👇👇👇按圖看網民討論fresh grad見工開價👇👇👇

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同場加映：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

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