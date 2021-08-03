住公屋是人生贏家嗎？最近有網民發現，在公屋商場中竟然出現貴價鋸扒餐廳，更上網開PO表示難以置信，問「乜班公屋人咁L有錢？！」其他網民留言指，住私樓才快餐店，住公屋是人生勝利組，更大數住公屋的好處。



網民驚訝公屋商場有高消費餐廳，被笑少見多怪。（圖申來源：連登網民咪劈卡）

連登討論區網民「咪劈卡」指自己早前到秀茂坪商場工作時，發現了一家貴價餐廳，「仲要爆晒場，反而大快活大家樂就無乜人食」，而一份普通的牛扒，更要過百元，令他大為訝異。不料有網民笑他見識少，指公屋有不少富戶，更是公認的人生贏家。

有網民分析，公屋除了租平之外，間隔亦贏私樓幾條街。（資料圖片）

早前己有網民分析，公屋除了租平之外，間隔亦贏私樓幾條街，因沒有發水、窗台、多餘的走廊，內櫳四四正正。而公屋樓宇維修的費用由政府承擔，只需一個電話，就有專人上門維修；但私人樓宇維修費，足以令你由業主變債仔。而且私樓加租幅度不穩，公屋租金低廉又包管理費，有時更會免租，實在十分吸引。

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同場加映：《納米無明火》戶主400萬買170呎棺材屋 網民驚呆：細到唔使拖地

ViuTV節目《納米無明火》，近日主持人谷德昭到訪位於深水埗，實際生活面積只有170呎的納米單位，戶主以400萬元購入，令網民大為驚訝，認為他是水魚，被發展商搵笨。

節目中，年僅30歲的業主Cyrus表示，去年以413萬購入單位，實用面積204呎，不過小小單位，竟然有2個陽台，主持人谷德昭量度後，扣除面積後，Cyrus的實際生活面積只有170呎。單位放下一張床之後，幾乎沒有位可供走動。

👇👇👇按圖看節目內容👇👇👇

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節目一出引來大量網民討論，指他以400萬買下十分唔抵，不過亦有網民指。只要住得開心就可以，不是個個人有能力一開始就買豪宅。你又點睇？

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同場加映：月入3萬係人生分水嶺？網民激辯：一格階磚都買唔起VS好過好多人

月入3萬元足夠應付生活嗎？算是比上不足比下有餘嗎？有網民表示自己月入不足2萬元，認為3萬月薪是人生的分水嶺，引來大量網民激辯，有人認為3萬元都只是貧窮線下，亦有人覺得「慳慳地都夠使」，到底3萬算多定算少？

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