由《大叔的愛》看到日本的職場文化，而港版《大叔的愛》反攻日本，又會否令日本人對香港的辦公室生活產生好奇？日本雖然生活環節舒適，不過職場文化卻似乎有諸多潛規側，令不少人卻步。有在日本工作5年的的網民，在連登討論區發文，指不少人對日本職場有誤解。



連登網民「べ」發文，指經常有網民表示，日本職場文化壓力大，「唔啱人做，旅行就啱，長住不了。」不過根據他自己在日本IT企業工作了5年的經驗，認為以上的說法有點以偏蓋全。樓主表示，現時在網上流傳，關於日本工作文化的情報，大部份已經過時，更列出了10個常見的誤會，以自己的經歷和體驗，親自解答。

日本人是否一生只打一份工？（《大叔的愛》劇照）

樓主指出，日本的工作態度比香港嚴謹，不過也不算難以適應。而大家最關心的問題，也在日劇不時看到，收工之後去飲酒聚會的「畀面派對」，樓主指現時已經很少這類活動，「基本上除咗有新人入、有人走、年尾聚會，都唔會特別搞。」另外關於OT、放假，甚至轉工的問題，都一一為其他網民解答。

👇👇👇按圖看10個日本職場誤解👇👇👇

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據日本的律師事務所在網上發放的資料所見，日本公司只可因三個理由炒人，包括經費、經營困難問題、該員工擾亂社會秩序、以及普通解僱（例如業績欠佳)，若無合埋原因基本上不能隨意解僱員工，但何謂業績欠佳，則未有詳細解說。



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職場遇到個好老細當然好，遇著騎呢、黐線老細就有排受了。最近有連登網民發文，指自己老細熱愛紙本，十分浪費時間「每封email都要print出黎，所有嘢都要人手mark record，唔講以為而家返咗清朝。」

帖文引來其他網人留言，工作流程古老又低效率（例如凡事都要print）出來之外，亦有老細「計到盡」，要求員工返星期六、日，「每日都問你星期六日得唔得閒返工」；月頭時「牙眨眨」表示太多工作可以OT，不過到月尾交OT form時，又會抱怨「嘩，開咁多OT嘅？」。

👇👇👇按圖看老細黐線事跡👇👇👇

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