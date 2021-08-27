12星座｜講「我愛你」當食生菜？5大星座男不隨便　土象全部上榜

表白是給對方的一個肯定，有5大星座男絕不隨便表白。聽到他們表白或說起情話來，請不要懷疑，因為他們一句「我愛你」絕對值得相信，



NO. 5：水瓶座

要判斷水瓶說出的「我愛你」是否值得相信，就看他是否願意為你放棄一些「自由」，能否開始淡化與其他異性的來往。他的行動比言語更有說服力。

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NO. 4：山羊座

即使是面對愛情，山羊也會經過深思熟慮，所以他的「我愛你」其實就是對你的一種認可。當然，也不能排除他是出於實際利益考慮而說出「我愛你」，但即使是這樣，他的誠意還是很夠的，能讓你寄予信賴。

NO. 3：處女座

聽到處女座各種花式表達「我愛你」，總是讓人沉迷其中，難分真假。這時候只需看看他的行動和語言是否保持一致。當處女座在生活中對你百般包容，說明他已經完完全全將自己的心交給了你，開始規劃你們未來的生活了。

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NO. 2：金牛座

一個只懂得如何照顧你，卻不知道該怎麼撩你的金牛座，偶爾說出來的一兩句情話，總是格外動人。當金牛座說出那句「我愛你」的時候，其實他對你的愛意已經超過了他的表達。

NO. 1：獅子座

就算是面對深愛的人，獅子座也不會阿諛奉承。當你在具有重要紀念意義的時刻，突然聽到獅子座扭扭捏捏的一句情話，說明這時候他已經完完全全愛上了你。獅子座的一句情話，可以抵得上他為你做的十件事情。

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