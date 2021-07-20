12星座愛情｜難與真愛走到老的3個星座　自身問題還是天意弄人？

真愛是稀少的，只有少數的幸運兒才會擁有，也許我們要孤獨地等很久才能在茫茫人海中找到那個對的人，然後一起幸福的生活下去。但是今天盤點的這幾個星座十分悲催，即使他們幸運地遇到了自己的真愛，也會陰差陽錯地失去，這一生好像都在與幸福博弈，來看看這個榜單上有沒有你吧！



明明已經遇見此生最愛，為何還會眼睜睜的看著他在身邊溜走？總會與真愛擦肩而過的3個星座（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6

山羊座

山羊座非常能「憋」，他們其實野心勃勃，對外卻要裝作什麼都不想要的樣子，表現得十分佛系。當他們在遇到真愛的時候，他們首先想的不是如何把真愛追求到手，而是先和對方從朋友做起，不表露出自己一絲一毫的感情，然後再從對方的能力，家庭和性格逐一細緻地考量對方到底是不是一個值得在一起的人，這個考量時間會持續很久，對方即使對山羊座有好感，也會因為時間太久沒有進展而放棄他。所以，山羊座與真愛擦肩而過的原因，主要是因為太理性了，以為感情也是一場交易，然而感情是需要雙方不顧一切地奔赴。

雙子座

大家都以為雙子座是一個沒有定性的星座，剛開始戀愛的時候，雙子座是個十足的小甜餅，無論是男生還是女生都很愛撒嬌，很黏人，可是熱戀期過後，雙子座卻變得更喜歡自己玩，他們自己會認為感情已經發展到一定時機了，不需要再刻意維持，對方也會知道自己的心，可是這常常會被誤認為這是不愛的信號，等到對方離開了，雙子座會傷心很久，很長一段時間都會質疑自己，但是卻再也挽不回心愛的人。雙子座一直都走在尋找真愛的路上，但是卻沒辦法留住真愛。

天秤座

天秤座總是一個圈子的焦點，不僅在外在條件上，他們本身也是非常舌粲蓮花善於交際的，個人魅力非常足，所以他們從來都不擔心缺少追求者，只會煩惱追求者太多該怎麼拒絕？正是因為自己有很多種選擇，所以即使分手了也能無縫銜接上別人。在經歷過很多場戀愛之後，他們才會發現自己的真愛到底是哪一個人，發現再也沒有人像他那般對自己好，再也沒有人比和他更默契，這心痛遲到了太久，而自己的真愛早就開始了另一種生活，天秤座卻要帶著對他沉重的感情假裝堅強的生活下去。

同場加映：12星座｜盤點「相愛容易但相處難」的組合：人馬與水瓶最快淡？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

同場加映：12星座愛情｜激嬲女朋友系列：這4個星座男永遠不懂妳為何生氣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】