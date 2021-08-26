錢可以迷惑人心，日本近月有一宗殺人案，一對母子竟然為了錢，殺害對自己照顧有加的親人，他們還是直系親屬。身邊的人無一不驚訝，怎樣也想不到為了錢，他們竟然做到這個地步。



（網上圖片）

2021年4月25日，日本千葉縣一棟房子發生火災，一名65歲男子的屍體被發現在屋內。警方經調查後拘捕30歲的一倉大悟及其母親，他們與死者之間有親戚關係。說是親戚，不如說死者有恩與這對母子，因為他對他們一直照顧有加，而且更曾借出一大筆錢。然而，母子兩人所犯的罪並不只是縱火殺人，更另外親手殺了一個無辜的血親。到底是甚麼原因使他們抹殺人性，犯下如惡魔般的罪呢？

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目前案件尚在審理中，但這兩母子已確定是兇手。兒子與姐姐到底誰比較重要，姫野富士子明顯陷於兩難之中，最後她選擇了幫兒子，而殺害了親生姐姐。然而，她捨棄不只是一個親人，更是人性，即使後來可能因為良心受責備而清醒過來，失去的生命再也回不來。至於主謀一倉大悟，到底是因為甚麼讓他覺得有必要殺死親人，正常人永遠不會知道。

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日本節目《ありえへん∞世界》經常播出一些發生在世界各地的奇事。最近節目就重現了一宗2019年發生在中國安徽的案件，一名姓曹的50歲中年婦女（亦有部分新聞指女子姓曾），與結婚多年的丈夫感情早已冷卻，為了打工幫補家計便去到一間包食宿的工廠做農民工。曹女在工作的地方認識並搭上了比自己年輕10歲的蔡男，蔡男對她提出想要生孩子否則就分手。已經50歲的曹女竟然真的奇蹟懷孕，卻意外流產，此時她的媳婦剛好懷孕生下兒子。為了留住情人，她決定偷抱走親生孫子，裝扮成是自己生的兒子與蔡男生活。

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