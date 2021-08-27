近年流行「斷捨離」，叫人整理生活空間，同時也整理自己人生。日本有一個8旬老婦，喜歡囤積物品已經去到成癮的程度，雜物堆滿家中12間房。她的女兒終於下決心清理房子，想讓母親放下執著。花了一星期時間清理，女兒在害怕母親會激烈反對的恐懼中，向她展示了乾淨整齊的家，她又會有甚麼反應呢？



（節目截圖）

日本節目《ウチ、“断捨離”しました！》會透過幫助投稿者清理家居，發掘他們生命中的小故事。早前，節目迎來「史上最強」的垃圾屋。屋主是一對80多歲的老夫婦，由於老太太囤物成癮，很喜歡積存一些不必要的雜物，而疼愛她的家人也總是遷就著她，導致大屋入面12間房都充滿垃圾，寸步難行。後來因為老伯伯身體不適，54歲的二女兒於是叫父母搬到自己家方便照應。原本居住的大屋已經空置一年半，年邁的老伯伯希望搬回大屋生活，女兒也覺得應該要決心清理垃圾屋，於是投稿去節目組希望得到幫助。然而，老太太極度討厭有人整理她的雜物，女兒也數次因為擔心母親會生氣而落淚，最後母女的關係會變成怎樣呢？

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老太太對囤積物品像上了癮般執著，更因此和大女兒決裂，不相往來。然而二女兒由美還是希望她能夠擺脫心癮，認清真正重要的到底是這些物件，還是物件背後蘊藏的心意。長達一星期的斷捨離過程，由美收拾了無數袋垃圾，還原大屋的本來面貌，也令母親反省自已，今後老夫婦將會重新搬回大屋生活。

同場加映︰日48歲啃老族不肯返工狂哭如巨嬰 揭終極真相全民被騙︰還我眼淚

Twitter用家reosira9999近日貼上一條啃老族短片引發網民討論，更上了Twitter熱搜。片段中見到一名聲稱已48歲的啃老族男子，被其母親責令要起來找工作，他邊與母親拉扯邊哭，尤如巨嬰一樣。翻查資料，其實影片是擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上載的影片，題目為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着【ドキュメンタリー】」（密切跟拍48歲自稱YouTuber的家裡蹲初次打工實況【Documentary】）。紀錄片中詳細拍下了這個啃老族的故事，原來因為他3個月沒有洗澡，導致母親忍受不了而向社福機構求救，在工作人員幫助下他找到了工作。原本是個溫馨的故事，但影片最後卻爆出一個終極真相！

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