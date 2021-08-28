娛樂圈變化如流水，每日都有新人加入，要成為站得住腳的明星認真不容易。日本媒體《Gooランキング》最近公布2021年日本網民票選「最想擁有他的臉」男星版，巨星木村拓哉已經跌至20位，反町隆史、向井理等都十甲不入，反而有位新晉男神壓到多位前輩極速上位！



【20】木村拓哉。

國民巨星木村拓哉排第20位。出道多年，經歷結婚生女、SMAP解散，木村拓哉仍然活躍。近年亦有不少話題作，例如《教場》、《BG終極保鏢》等，收視不俗。不過或許他的面孔已出現太久，面對不斷加入的新晉偶像、演員，這位大前輩亦要讓位。

【19】町田啓太。

美男劇團EXILE成員町田啓太，近年憑主演劇集《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》及《西荻窪 三星洋酒堂》賺到超高人氣，不論男女都會迷上他。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看完整排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19

【2】松下洸平

松下洸平是新晉男神，今次打敗各位大前輩得到第2位。他上年開始活躍於娛樂圈，憑綜藝節目《GURU GURU 99》、日劇《# Remote Love～普通的戀愛是邪道～》等爆紅。

【1】斎藤工

他除了本身是個演員，近年亦執導一些影視作品，在幕前幕後都有出色發揮。他是出名的性感男星，大家認為他的厚唇、低沉聲線及身體線條都令人難欲抗拒，所以當他主演以出軌為題材的劇集《昼顔》系列時，簡直是將自己的魅力發揮到極致。

大家如果想看更多超帥男星的照片，就按上方圖片庫！

同場加映︰《大唐女法醫》日本爆紅 男二蘇伏人氣反超男主 這對CP最多人撐

早兩年《陳情令》、《延禧攻略》在日本爆紅，讓內地劇集慢慢打入日本市場。最近，一套新推出劇集《大唐女法醫》再次在日本掀起話題，Twitter上有不少粉絲討論劇情，而劇中演員例如冉顏（周潔瓊飾）、蕭頌（李程彬飾）、蘇伏（裴子添飾）等人的顏值亦成為一大亮點。

（日本BS放送）

《大唐女法醫》2月14日在內地播放，6月29日在日本BS11頻道播放，亦於7月8日在香港開電視播放。故事講述唐代女子冉顏為了查明母親自殺一案，努力學習驗屍成為一名女法醫，並遇到3個男子發展感情。劇集在日本播放後大獲好評，更成為Twitter熱搜，不少網民大讚劇中推理與戀愛結合的劇情十分引人入勝，又熱烈討論劇中男女主角的感情線，並將焦點放在主要角色的顏值，網民指︰「我不知道這些中國演員，但他們很帥！」當中，男二蘇伏在日本的人氣比男主角蕭頌更高，網民希望他最後能贏得女主角的心。另外還有一對組合意外地有人氣呢！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看各個角色顏值👇🏻👇🏻👇🏻

+ 14

點擊看全文︰《大唐女法醫》日本爆紅 男二蘇伏人氣反超男主 這對CP最多人撐

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥