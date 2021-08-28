減肥是女人的終生課題，大家都會嫌自己不夠瘦。然而，如果身邊的人都稱讚你肥得很好看，會否減低你的減肥決心呢？日本的搞笑藝人餅田越光（餅田コシヒカリ）是個過百公斤重的女生，但因為擁有可愛面孔，所以追求者不斷，沒有減肥動力的她也因此從來沒有減肥成功過。



（節目截圖）

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》邀請餅田分享自己的減肥故事，並用戲劇重現情景。餅田有兩個哥哥，她是最小的女兒。她一家人包括父母及哥哥食量都超大，所以每天吃飯總會有大量高卡路里食物，她從小就被家人影響，每日吃個不停。

餅田一家身型都很龐大。（節目截圖）

直到長大後，因為遇到喜歡的男生，她開始想減肥，然而最後失敗。但她身邊的男性都紛紛向她表白，覺得她很可愛，於是就更難減肥了。

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從小到大，餅田都受到不少男性歡迎，無論她多胖都總會找到喜歡她的人。缺乏減肥動機的她所以沒有減肥過，不過現在她的體重已突破100公斤，為了健康，她始終都是決定要減肥。

同場加映︰日本最強垃圾屋12間房堆滿廢物 女兒斷捨離170袋垃圾母含淚釋懷

日本節目《ウチ、“断捨離”しました！》會透過幫助投稿者清理家居，發掘他們生命中的小故事。早前，節目迎來「史上最強」的垃圾屋。屋主是一對80多歲的老夫婦，由於老太太囤物成癮，很喜歡積存一些不必要的雜物，而疼愛她的家人也總是遷就著她，導致大屋入面12間房都充滿垃圾，寸步難行。後來因為老伯伯身體不適，54歲的二女兒於是叫父母搬到自己家方便照應。原本居住的大屋已經空置一年半，年邁的老伯伯希望搬回大屋生活，女兒也覺得應該要決心清理垃圾屋，於是投稿去節目組希望得到幫助。然而，老太太極度討厭有人整理她的雜物，女兒也數次因為擔心母親會生氣而落淚，最後母女的關係會變成怎樣呢？

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老太太對囤積物品像上了癮般執著，更因此和大女兒決裂，不相往來。然而二女兒由美還是希望她能夠擺脫心癮，認清真正重要的到底是這些物件，還是物件背後蘊藏的心意。長達一星期的斷捨離過程，由美收拾了無數袋垃圾，還原大屋的本來面貌，也令母親反省自已，今後老夫婦將會重新搬回大屋生活。

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