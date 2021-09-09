與人交往，最重要的就是要找到和自己相互契合的另一半。日本網站「愛カツ」就以星座，分析出天生最登對的情侶組合。



第十名：天秤男與水瓶女

這樣的組合在察覺時，就已經是近在身邊的好同伴了。由於天秤座男性一視同仁的性格，加上理性的水瓶座女性，不只容易無意間越走越近，還越是深談，越會加強兩人的羈絆。

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第九名：雙子男與白羊女

有著直腸子性個的牡羊座女性，以及幽默風趣，腦筋動得快的雙子座男性，往往一聊起來，就開心到忘記時間流逝，可說是宿命般的一對。

第八名：山羊男與處女女

兩邊都是容易墜入愛河，性格老實又堅定的類型，因此在第一次見面，就已經互相看上對方。而在交往之後，更會因為摩羯座男給人的安心感，以及處女座女給人的清潔感而更加迷戀。

第七名：獅子男與人馬女

獅子座男性散發出一股菁英的光輝，讓人望之卻步。但是天生大膽的射手座女性，反而更會因此認定對方是「命中注定情人」，一口氣射出戀愛之箭，締結兩人的命運姻緣。

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第六名：雙魚男與天四女

雙魚座男性會全心全力的愛著另一半，天蠍座女性也容易在感情路上堅持到底。兩者即使遭遇了什麼挫折，甚至走到分手這一步，最後還是很容易復合繼續在一起。

第五名：人馬男與雙子女

好奇心旺盛的雙子座女性，一向追求刺激的戀情。而具有冒險心的射手座男性最能滿足需求，因此雙方在初次見面時，就能感受到對方正中自己紅心，相信這段命運的邂逅。

第四名：處女男與雙魚女

處女座男性在知性的同時，有著敏感纖細的一面。而雙魚座女性可以一眼看穿這點，並且給予適當的應對。兩人之間的完美互補，讓他們彼此誰也離不開誰。

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第三名：金牛男與山羊女

沉默而遵守自我原則的金牛座男性，以及善於引導的摩羯座女性，可謂是天生的最佳拍檔。即使用言語無法表達清楚，兩人也都彼此心意相通，全心全意的信任著對方。

第二名：天蠍男與巨蟹女

兩者都是愛上了就會死心塌地的性格，彼此自然會相互吸引。雖然兩者也都有強烈的嫉妒心，可能因此產生些懷疑，不過只要好好溝通，都會瞭解到另一半對自己而言有多麼重要。

第一名：白羊男與獅子女

熱情的牡羊座男性，以及會對戀愛特別投注心力的獅子座女性，戀情之火剛燃起就一發不可收拾。由於兩邊都有著強勢的性格，爭吵是難以避免的，但是每當吵完和好後，就會更加愛著對方。

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